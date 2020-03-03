Энергетика

ТАССТАСССтраны ОПЕК+ обсудят в Вене ответные меры на падение цен нефти

Министры стран ОПЕК+ соберутся в Вене 4-6 марта несмотря на риски для здоровья, связанные с распространением коронавируса. России, Саудовской Аравии и другим нефтеэкспортерам предстоит за три дня решить, насколько еще нужно снизить добычу, чтобы цены на нефть вернулись к $60 за баррель.
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Страны ОПЕК+ обсудят в Вене ответные меры на падение цен нефти

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СМИ: Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи на 0,6-1 млн баррелей в день

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