Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

с чего всё началось

Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,6K

Общество Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России. 172

Музыка В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей Как уточняется, концерт с участием артистов эстрады, театра и кино прошел при пустом зале и транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1». 44

Здоровье Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram. 1,2K

Общество В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter. 2

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 161

Энергетика Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. 755

Армия и оружие Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 692

Транспорт В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.

Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 40

Политика МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте. 4,1K

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 5

Музыка Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.

Гаджеты Назван лучший смартфон в мире мобильной фотографии Эксперты лаборатории DxOMark заявили, что флагманский смартфон Huawei P40 Pro, официальная продажа которого в России началась сегодня, стал лучшим образцом этой техники для производства фотографий. 9