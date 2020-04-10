Энергетика

REGNUMREGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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с чего всё началось

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.
ТАСС09 апреля в 14:52

Подробнее о событии

Эхономика: Предварительное соглашение достигнуто

Эхо Москвы02:31

Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день

РБК09 апреля в 17:42

Россия может согласиться на сокращение добычи нефти

RT на русском09 апреля в 07:30

«Слишком много нефти»: Россия и ОПЕК договорились о крупнейшем сокращении добычи

Forbes09 апреля в 16:36

WSJ: страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти

РИА Новости09 апреля в 16:17

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

ТАСС09 апреля в 14:52

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

REGNUM09 апреля в 19:25
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Комментарии

Шоу-бизнес

Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом

РЕН ТВ вчера в 05:26
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
2,6K
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
172
Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
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Музыка

В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей

Как уточняется, концерт с участием артистов эстрады, театра и кино прошел при пустом зале и транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Аргументы и Факты 15:36
44
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
1,2K
Кино

300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»

Рамблер вчера в 06:58
2
Общество

В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету

Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM 21:41
2
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
755
Происшествия

В Новосибирской области выявили семь новых случаев коронавируса

В субботу, 11 апреля стало известно о 7 новых случаях коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области.
Kursk.com 08:23
60
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости 21:42
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Армия и оружие

Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна 12:44
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости вчера в 10:55
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Армия и оружие

«Храбрый» эстонский генерал скатился до площадной брани в адрес России

Попутно, эстонский хам обвинил Россию в захвате Крыма и «отравлении и убийстве людей».
Новостной фронт 06:31
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
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Транспорт

В Москве начнут действовать штрафы для нарушивших изоляцию водителей

Введение цифровых пропусков для перемещения по городу и области власти Москвы и Подмосковья объясняют ухудшением ситуации с коронавирусом.
Эхо Москвы 20:07
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Политика

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости вчера в 16:33
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Авто

Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня вчера в 11:12
23
Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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Общество

Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:28
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Музыка

Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч

Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Энергетика

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.
РИА Новости 01:00
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Кино

«Кинорепортер» назвал лучшие фильмы о космосе

Культуромания 14:18
Гаджеты

Назван лучший смартфон в мире мобильной фотографии

Эксперты лаборатории DxOMark заявили, что флагманский смартфон Huawei P40 Pro, официальная продажа которого в России началась сегодня, стал лучшим образцом этой техники для производства фотографий.
Слово и Дело вчера в 22:59
9
Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
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Армия и оружие

В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С

Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru 03:00
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В Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую клиническую больницу имени Куватова.
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