Энергетика
REGNUMСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Лондон, 10 апреля 2020, 02:25 — REGNUM Входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти, передаёт 9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах. Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.ТАСС09 апреля в 14:52
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«Слишком много нефти»: Россия и ОПЕК договорились о крупнейшем сокращении добычи
Forbes09 апреля в 16:36
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