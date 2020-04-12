Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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Сделка ОПЕК+ состоялась, но нефть и рубль не выросли. Почему?

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Парад сокращений: как ОПЕК+ и G20 пытаются восстановить нефтяной рынок

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Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не решит проблем, вызванных коронавирусом

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Общемировое сокращение нефтедобычи в мае может составить до 20 млн баррелей в сутки

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ОПЕК+ договорился о сделке по нефти

РИА Новости12 апреля в 14:05
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Что происходит с нефтью: в мире - новое соглашение ОПЕК+, а Беларусь получит российскую, норвежскую и азербайджанскую нефть

КП - Беларусьвчера в 10:30
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Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Москвы ужесточили карантин для жителей столицы и ввели специальные пропуска для передвижения по городу и выезд за его пределы.
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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

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Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев, считает, что вакцина появится через полтора года, так как необходимы проверки на беременных животных и выявление возможной токсичности.
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