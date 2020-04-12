Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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Общемировое сокращение нефтедобычи в мае может составить до 20 млн баррелей в сутки
Эхо Москвы12 апреля в 18:05
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Комментарии
Футбол
«Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что в течение недели руководство команды обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части выданной ему авансом зарплаты.
РБК вчера в 11:28
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
Политика
Лавров назвал предъявление претензий Китаю из-за COVID-19 недопустимым
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса, от озвученных в некоторых странах идей "волосы встают дыбом".
РИА Новости 06:10
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Дата выхода нового Toyota Land Сrиіsеr, как и все остальное о нем, скрыта "за семью печатями".
Автоновости дня 03:20
Общество
Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками
Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
Общество
Власти Татарстана потребовали самоизоляции приехавших из Москвы
Татарстан — не первый регион, который вводит обязательные ограничения для приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 02:27
Транспорт
Куда сбежать на отдых из Москвы, если есть разрешение
Из-за распространения коронавирусной инфекции власти Москвы ужесточили карантин для жителей столицы и ввели специальные пропуска для передвижения по городу и выезд за его пределы.
РБК вчера в 07:00
Здоровье
В Бурятии скончалась ещё одна пожилая пациентка с коронавирусом
Пожилая пациентка находилась на динамичном мониторинге дистанционного консультационного центра Минздрава России.
Информ Полис online 06:02
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Игры
В Сеть попали концепт-арты отменённых игр WB Games Montreal по мотивам «Супермена» и «Отряда самоубийц»
3DNews 05:59
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Авто
В России выросли цены на автомобили
В апреле заметно поднялись цены на автомобили Rolls-Royce - они подорожали сразу на 7%. Дилеры объясняют такое решение ростом курса фунта стерлингов по отношению к рублю.
Pravda.Ru 05:07
Происшествия
Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция
Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Байкал24 12 апреля в 23:53
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Общество
Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев, считает, что вакцина появится через полтора года, так как необходимы проверки на беременных животных и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31
Кино
Netflix снимет сериал про зомби
Inc-news.ru вчера в 16:45
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Политика
Путин назвал ближайшие недели определяющими в ситуации с коронавирусом
Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 09:10
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Здоровье
В Петербурге резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за последнюю неделю снизилась на 28,2%. Всего врачи зафиксировали 32,5 тысячи заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
АБН вчера в 11:08