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Футбол «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что в течение недели руководство команды обсудит с нападающим Александром Кокориным возврат части выданной ему авансом зарплаты.

Политика Лавров назвал предъявление претензий Китаю из-за COVID-19 недопустимым Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса, от озвученных в некоторых странах идей "волосы встают дыбом".

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Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 453

Авто В России выросли цены на автомобили В апреле заметно поднялись цены на автомобили Rolls-Royce - они подорожали сразу на 7%. Дилеры объясняют такое решение ростом курса фунта стерлингов по отношению к рублю. 58

Происшествия Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком. 115

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Здоровье Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января. 20

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Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 10