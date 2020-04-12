Энергетика

ДождьДождьСтраны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи

Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать561

Подробнее о событии

Нефть капитулирен! Виноват ли Игорь Сечин в бедах российской экономики

Новая газета15:28

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:52

ОПЕК+ договорился о сделке по нефти

РИА Новостивчера в 14:05

Reuters: реальное сокращение суточной добычи ОПЕК+ в мае-июне составит 12,5 млн баррелей

ТАССвчера в 16:59

При какой цене остановится российская нефтедобыча

Коммерсантъвчера в 18:22

ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти

Lenta.ruвчера в 15:33

Добывающие страны спустя несколько дней договорились о параметрах снижения производства нефти

Эхо Москвы00:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 22:45, Ашберн

Что происходит с нефтью: в мире - новое соглашение ОПЕК+, а Беларусь получит российскую, норвежскую и азербайджанскую нефть

КП - Беларусь10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 22:45, Ашберн

Комментарии

Энергетика

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
13
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 11 апреля в 19:13
2
Шоу-бизнес

Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье

На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
2
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
230
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
475
Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
14
Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
3,8K
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3,2K
Политика

YouTube разблокировал видео обращения Путина

Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
757
Происшествия

Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд

Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса в заказнике под видом санитарной с ущербом в 748 млн руб.
Коммерсантъ 22:24
Музыка

Составлен топ-10 самых популярных песен десятилетия

Телеканал 360° 18:38
1
Транспорт

В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки

С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
2,3K
Происшествия

Трое пьяных сахалинцев устроили дебош по пути в обсерватор

Как сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе областного УМВД, мужчины начали дебоширить, вести себя агрессивно, они были пьяны.
Сахалин.Инфо 20:27
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
1K
Политика

Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
8
Экономика

Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM 22:40
Общество

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
41
Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
1,3K
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
456
Общество

Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции

Профиль вчера в 08:32
82
Общество

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
602
Здоровье

Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»

Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53
2
Кино

Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»

Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
14
Наука

Эксперт оценил эффективность препарата «Лопинавир» при коронавирусе

Препарат "Лопинавир", который изначально применялся при терапии ВИЧ-инфекции, но был рекомендован и для лечения коронавируса, при тяжёлых формах COVID-19 оказался не эффективен, такие данные получены из Китая, заявил директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
РИА Новости 22:02
Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
1,1K
Общество

Врач назвал места повышенного риска заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины, заявил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью газете «Аргументы и Факты».
REGNUM 22:21
52
Футбол

«Спортинг» поборется за Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться на родину, сообщает A Bola.
LiveSport.ru 10:18
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
199
Игры

Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема

Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
Cyber.sports.ru 06:54
14
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное