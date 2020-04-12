с чего всё началось

Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 4K

Происшествия В СК сообщили о пресечении фейков про коронавирус в регионах В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье 207.1 в связи с размещением в социальных сетях ложной информации о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка коронавируса и болеет половина медперсонала учреждения. 11

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 47

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Общество В Италии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек Число погибших вследствие заражения коронавирусом в Италии превысило 20 тысяч, за сутки скончались 566 человек, заявил на брифинге глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 137

Политика Следственный комитет предъявил обвинение Джемилеву В связи с вновь открывшимся обстоятельствами управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления приняты к производству уголовные дела, ранее возбужденные УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина Украины, бывшего председателя экстремисткой организации «Меджлис»* Мустафы Джемилева. 3

Общество Мэрия Москвы объявила о приостановке закупок в рамках горбюджета В Москве с 13 апреля приостанавливается проведение любых закупок в рамках городского бюджета, кроме неотложных.

Гаджеты Приложение Google Phone теперь доступно не только на смартфонах Pixel Мобильное приложение Google Phone, являющееся фирменным решением Google для осуществления звонков, долгое время было доступно только обладателям смартфонов Pixel и аппаратов, выпускаемых в рамках программы Android One.

Общество В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова. 73

Общество Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам «По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. 475

Политика Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин. 2,9K

Общество В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, сообщил в Twitter губернатор Эндрю Куомо. 7

Экономика Порядок индексации пенсий после увольнения После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.

Общество Власти пообещали не эвакуировать машины водителей без пропусков Автомобили водителей, которые передвигаются по Москве без спецпропусков, не будут помещать на штрафстоянку, такая мера предусмотрена только по отношению к нарушителям, которые заражены коронавирусом или контактировали с заболевшими и обязаны находиться в строгой самоизоляции. 30