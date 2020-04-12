Энергетика
Право.руСтраны ОПЕК+ заключили соглашение о снижении добычи нефти
Страны ОПЕК и ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки до начала мая 2022 года, сообщается на сайте российского Минэнерго. Глава ведомства Александр Новак уточнил: решение принято из-за глобального сокращения спроса на нефть в мире.
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