Страны ОПЕК и ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки до начала мая 2022 года, сообщается на сайте российского Минэнерго. Глава ведомства Александр Новак уточнил: решение принято из-за глобального сокращения спроса на нефть в мире.

Общество Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда, сообщается на сайте ВККС. 2

Общество В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина В Москве с момента ужесточения ответственности за несоблюдение правил карантина наказали уже 55 нарушителей, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом. 231

Авто Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе. 29

Политика Путин: пик заболеваемости коронавирусом в РФ не пройден Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в нашей стране пройден еще не был. 10

Общество ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 1

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,3K

Политика В США начинается расследование причин появления коронавируса Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам инициировал расследование причин возникновения пандемии COVID-19, заявил в интервью Politico председатель комитета Рон Джонсон. 38

Единоборства Гэтжи: хочу увидеть бой Хабиб — Фергюсон Гэтжи выразил надежду, что бой Хабиба и Тони всё-таки состоится, а он подерётся с Конором Макгрегором, после чего победители сойдутся в очном противостоянии.

Транспорт Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска «В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству. 393

Общество Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками Документ от 3 апреля вводил ограничения в оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и перчатками, марлей, фильтрующими респираторами, в том числе устанавливал предельные наценки для каждого этапа реализации товаров. 3,6K

Общество Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса. 135

Политика Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса Газета опубликовала материал, в котором обвинила президента России Владимира Путина в глобальной пандемии коронавируса.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1K

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 18

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент добавил, что "в каждой шутке есть доля шутки". Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости. 748

Общество Голикова назвала причины срока самоизоляции до 30 апреля Как сообщает МедиаПоток, давать оценку эффективности режима самоизоляции в борьбе с коронавирусной инфекцией лучше в конце апреля. 3K