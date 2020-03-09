Энергетика
КоммерсантъСтраны ОПЕК потеряли $500 млн за сутки из-за падения цен на нефть
На фоне падения цен на нефть, которая потеряла более трети своей стоимости за одну ночь после провала переговоров ОПЕК +, члены ОПЕК теряют более полумиллиарда долларов в день, подсчитало Reuters. Такое резкое падение цен создаст напряженную ситуацию для экономик стран-участниц организации.
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Комментарии
Общество
В Монголии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с форвардом Чоном
«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового соглашения с нападающим Тахитом Чоном.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Энергетика
Цена нефти Brent упала на треть
Цена нефти Brent упала на торгах в Лондоне сразу на треть, до рекордно малых 31,43 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Происшествия
В деле об убийствах в детдоме Ейска появились факты о геноциде на Дону
Напомним, в прошлом году СК России возбудил уголовное дело по результатам изучения рассекреченных архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Футбол
Моуринью: «Верю, что выиграю трофей с „Тоттенхэмом“»
«Тоттенхэм» не станет единственным клубом, где я не смог бы выиграть трофей.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Авто
Опубликованы первые изображения нового Dacia Sandero
На днях в интернете появились первые изображения одной из этих моделей – нового хэтчбека Sandero.
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом в Москве
По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Здоровье
Коронавирус выявил проблемы американского благополучия
Эпидемия коронавируса, которая охватила почти весь мир, выявила проблемы американского общества, пишет в своей статье газета Взгляд.
Происшествия
Обвиняемым по делу MH17 грозит пожизненное заключение
Максимальным наказанием для обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года является пожизненное заключение, сообщила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар.
Экономика
Бумаги российских компаний обвалились на открытии торгов в Лондоне
Обвал был и у ретейлеров: бумаги X5 Retail Group показали падение в 22,5%, а бумаги «Магнита» дешевели на 19,9%. Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть К падению европейских и азиатских индексов привел обвал цен на нефть на 30%.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Экономика
Евро – 84, доллар – 75: Россию ждет еще один кошмарный «черный вторник»
С утра понедельника российская валюта на международном валютном рынке Forex рухнула до минимумов пятилетней давности: за доллар спекулянты давали 75 рублей, а за евро – 84 рубля.
Экономика
Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов
Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта.
Политика
Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию страны
«Фракция «Единой России» в ходе второго чтения поддержит законопроект о поправке в Конституцию», — сказал лидер партии.
Общество
США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках
Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек
Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.