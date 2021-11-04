Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, решили не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договорённостей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится на сайте ОПЕК.В источнике
На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, сообщает в четверг Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).