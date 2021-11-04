Будьте в Плюсе

Страны ОПЕК+ приняли решение не ускорять наращивание добычи нефти

Министры стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию, решили не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежних договорённостей, ослабив ограничения в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится на сайте ОПЕК.В источнике

Подробнее о событии

ОПЕК+ не стала ускорять наращивание добычи нефти
РБКвчера в 14:02
В ОПЕК+ объяснили сдержанность в политике по добыче рисками нового переизбытка нефти
ТАССвчера в 16:14
ОПЕК и Россия третий месяц подряд решили не увеличивать добычу нефти сверх плана
Forbesвчера в 10:54
ОПЕК+ решил не ускорять рост добычи нефти
ИА Красная Веснавчера в 13:08
ОПЕК+ отказался наращивать добычу нефти в декабре по требованию Байдена
Banki Loansвчера в 10:38
ОПЕК+ не услышал призывы США, решив продолжать увеличивать добычу в своем темпе
ПРАЙМвчера в 15:38
ОПЕК+ нарастит добычу на 400 тысяч б/с в декабре 2021
OilCapital.ruвчера в 10:51

Интересное

Минкульт Украины внес Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло российского юмориста Максима Галкина в список лиц, "угрожающих национальной безопасности".
РИА Новостивчера в 07:24

В ФИАН сообщили о крупнейшей за последние несколько лет магнитной буре на Земле

На Земле внезапно началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря, нестабильность магнитного поля будет сохраняться еще не менее двух-трех суток, сообщает в четверг Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).
РИА Новостивчера в 05:47