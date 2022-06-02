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Страны ОПЕК+ приняли решение об увеличении нефтедобычи на 648 тысяч баррелей в день

На заседании глав государств альянса ОПЕК+ было принято решение в июле-августе усилить нефтедобычу и вместо ранее запланированного ежемесячного увеличения на 432 баррелей в сутки будут добываться 648 тысяч баррелей в сутки.
ФАН
2 июня прошло 41е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) и следом за ним 29я Министерская встреча ОПЕК+ (OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM).
Neftegaz.ru
Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 июня.
Finam.Ru
Нефтяные котировки отреагировали на исход встречи ОПЕК+ ростом.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

ОПЕК+ решил в июле и августе добывать больше плана, объяснив такую меру растущим спросом
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Министры стран ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти на 648 тыс. б/с в июле и в августе
ТАССвчера в 10:00
ОПЕК+ увеличит добычу нефти
Smotrim.ruвчера в 10:53
Россия и ОПЕК решили увеличить план добычи нефти в июле на 200 000 баррелей в сутки
Forbesвчера в 09:40
Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с
Интерфаксвчера в 09:40
ОПЕК+ решила увеличить добычу в июле на 648 тысяч баррелей в сутки вместо ожидавшихся 432 тысяч
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СМИ: ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 648 тыс. баррелей в сутки
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