На заседании глав государств альянса ОПЕК+ было принято решение в июле-августе усилить нефтедобычу и вместо ранее запланированного ежемесячного увеличения на 432 баррелей в сутки будут добываться 648 тысяч баррелей в сутки.
2 июня прошло 41е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) и следом за ним 29я Министерская встреча ОПЕК+ (OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM).
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera пригрозил Киеву ударом на поражение по центрам принятия решений в случае использования реактивных систем залпового огня (РСЗО) из США против России.