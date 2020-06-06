Энергетика
Газета.RuЧлены ОПЕК согласились продлить сокращение добычи нефти еще на месяц
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Вирусолог объяснил медленный выход на плато в России
Россия смогла выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, но сделала это медленно из-за ряда значимых факторов.
Деловое.ТВ 04:43
Гаджеты
Рассекречены комплектации и цвета Xiaomi Redmi 9
В интернете-рассекретили комплектации и цветовые решения модели Redmi 9 от компании Xiaomi.
Дни24 06:28
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства.
Ferra 06:57
Игры
В сеть слили почти полтора часа геймплея из рабочего билда Dead Island 2
В сети всплыло почти полтора часа игрового процесса из зомби-песочницы Dead Island 2. Билд временами беспощадно тормозит, а также забывает подгружать текстуры, анимации и звук, но общее впечатление об игре составить позволяет.
Городской портал Новый Нижний 02:00
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК вчера в 13:27
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
Фигурное катание
Группа Этери Тутберидзе начала первые тренировки на льду
Группа Этери Тутберидзе начала первые тренировки на льду после двухмесячного перерыва. Тренировки проходят в Новогорске.
Пятый канал 10:26
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Наука
Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд
Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com 04 июня в 03:12
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
РИА Новости вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 04 июня в 09:44
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
В США объяснили, почему футуристический скафандр SpaceX не годится для космических путешествий в российском «Союзе» и сравнили его с «Соколом».
Актуальные Новости 06:36
Шоу-бизнес
Варнава открыла глаза Муцениеце на попытки Прилучного ее вернуть
В ответ на вопрос Варнавы о попытках Прилучного вернуть жену Муцениеце ответила отрицательно, но позже уточнила, что тот предлагал ей воссоединиться с формулировкой: "Хочешь вернуться – приходи".
Экономика сегодня вчера в 11:47
Общество
Андрей Норкин внезапно покинул студию во время записи «Места встречи»
Телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.
ФАН вчера в 07:30
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода
Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
Общество
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Наука
Ученые назвали причину смерти от недосыпа
Goroday.ru 04:29
Политика
Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
Здоровье
Новые правила посещения поликлиник ввели в Подмосковье
Новые правила посещения поликлиник ввели в Московской области.
Evo-rus.com 02:29
Наука
Молекулы соли могут заменить транзисторы в новейших жёстких дисках
МедиаПоток вчера в 04:42
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Гаджеты
50-долларовые умные часы Realme Watch поступают в продажу
iXBT.com 04 июня в 17:01
Политика
Глава Twitter объяснил причину блокировки видео Трампа о протестах
Причины блокировки видеоролика предвыборного штаба президента США Дональда Трампа о протестах, происходящих в стране, объяснил глава Twitter Джек Дорси 6 июня на своей странице в соцсети Twitter.
ИА Красная Весна 09:33