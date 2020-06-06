Энергетика

Газета.RuГазета.RuЧлены ОПЕК согласились продлить сокращение добычи нефти еще на месяц

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
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Страны ОПЕК+ согласовали продление рекордного сокращения добычи нефти

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ТАСС10:19

Источник сообщил о новой договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

РИА Новости10:19

СМИ: ОПЕК согласилась сохранить нефтедобычу в текущем объеме на один месяц

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Reuters: ОПЕК предварительно согласовала продление сделки на месяц

Московский Комсомолец09:28

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Интерфакс10:15

ОПЕК на месяц продлила соглашение о сокращении добычи нефти, утверждают СМИ

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