Энергетика
REGNUMСтраны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти
Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти. Об этом 6 июня сообщает Reuters со ссылкой на источник. В настоящее время 10 государств, входящих в организацию, сократили добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки.
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Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
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Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
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Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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Суверенная эпидемиология. В этот раз авторитаризм может стоить нашей стране особенно дорого
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Новая газета 10:54
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
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В США пожилой мужчина разбил голову из-за толкнувшего его полицейского
Двух полицейских из города Баффало (штат Нью-Йорк) временно отстранили от службы за то, что во время акции протеста они сбили с ног пожилого мужчину, который получил травму головы.
РИА Новости вчера в 06:09
Футбол
Мельгарехо вернулся в Парагвай и будет искать себе новый клуб
Полузащитник Лоренцо Мельгарехо, с которым "Спартак" не стал продлевать контракт, вернулся в Парагвай и будет искать себе новую команду, сообщает One Football.По информации источника, Лоренцо прилетел на родину гуманитарным рейсом вместе с семьей.
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Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
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Общество
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
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В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу
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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
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«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке
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Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
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Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США
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Карелия снимает пропускной режим на въезде в республику
Карелия с понедельника, 8 июня, снимает пропускной режим, который был введён на въезде в республику из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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