Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти. Об этом 6 июня сообщает Reuters со ссылкой на источник. В настоящее время 10 государств, входящих в организацию, сократили добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки.

Общество Деонтей Уайлдер оправдал беспорядки в США Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер оправдал протесты и массовые беспорядки в США, отметив, что афроамериканцы «перестали молчать». 2

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Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 875

Общество В Японии изобрели маски для бассейна Маски для бассейна изобрели в Японии, после открытия бассейнов в стране они стали пользоваться большим спросом, сообщила газета "Асахи" в субботу.

Общество В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом "Шестого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 12 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении. 24

Политика Суверенная эпидемиология. В этот раз авторитаризм может стоить нашей стране особенно дорого Для сравнения: в Испании, пораженной коронавирусом больше прочих стран Европейского союза, пик числа новых зараженных пришелся на 26 марта (8200 случаев), а к 5 июня в результате действий властей и ответственного поведения граждан этот показатель сократился более чем в 20 раз — до 318 случаев.

Происшествия В США пожилой мужчина разбил голову из-за толкнувшего его полицейского Двух полицейских из города Баффало (штат Нью-Йорк) временно отстранили от службы за то, что во время акции протеста они сбили с ног пожилого мужчину, который получил травму головы.

Футбол Мельгарехо вернулся в Парагвай и будет искать себе новый клуб Полузащитник Лоренцо Мельгарехо, с которым "Спартак" не стал продлевать контракт, вернулся в Парагвай и будет искать себе новую команду, сообщает One Football.По информации источника, Лоренцо прилетел на родину гуманитарным рейсом вместе с семьей.

Общество Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве. 2

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Общество В Татарстане снимут ряд ограничений по коронавирусу Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе, а с 11 июня разрешается работа летних террас кафе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. 10

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 108