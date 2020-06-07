с чего всё началось

Поэтому мы должны выйти на дефицит, чтобы за счет него этот миллиард баррелей был снят.

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