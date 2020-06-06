Энергетика
Российская газетаСтраны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля
Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.
Читать в источнике
Оценить81
с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbes09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Газета.Ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса
Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль.
Российская газета вчера в 05:45
Общество
В Китае оценили вкус российской колбасы
В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы».
Аргументы недели 14:40
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Здоровье
Количество очагов коронавирусной инфекции в Подмосковье возросло до 13
С начала распространения инфекции, отметили в оперативном штабе, в Московской области зарегистрирован 3491 случай заболевания у людей, которые постоянно не зарегистрированы в Подмосковья.
Росбалт 03 июня в 17:17
Происшествия
Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР
Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.
Lenta.ru 12:16
Общество
В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 16:43
Происшествия
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество
Собянин пообещал до июля снять большинство ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что до июля в городе поэтапно можно будет снять большинство ограничений.
Ведомости 04 июня в 11:42
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru вчера в 13:48
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Единоборства
Глава UFC рассказал о сложностях в проведении поединков с россиянами
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции перед началом турнира UFC 250 рассказал о сложностях в проведении поединков с российскими бойцами.
Lenta.ru 17:15
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru 16:59
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль вчера в 09:52
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Экономика
Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34%
Выручка алкогольных магазинов в России упала в мае на 34% по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 07:21
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru вчера в 06:53
Происшествия
Жителя Красноярского края обвинили в изнасиловании и убийстве ребенка
Обвинения в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки предъявлены 25-летнему мужчине в Красноярском крае, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Вести.Ru 07:12
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Авто
Audi RS Q8 получил 1001-сильный мотор
Стандартная версия Audi RS Q8, фактически, не нуждается в улучшении технических характеристик, так как эстетичный кроссовер уже обладает 4,0-литровым твин-турбированным двигателем с восьмью цилиндрами, мощность которого равна 591 л.с. и 800 Нм.
Car.ru вчера в 03:43
Политика
МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии
Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 15:43
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 04 июня в 19:53
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Политика
Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу
Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Гаджеты
Рынок флагманских аппаратов Apple падает
По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает.
IT-World 11:13