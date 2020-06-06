Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаСтраны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.
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Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
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