с чего всё началось

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Шоу-бизнес Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса Турецкая и немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая известность далеко за пределами своей родины благодаря роли Хюррем (Роксоланы), наложницы султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", как оказалось, не была главным претендентом на эту роль. 13

Общество В Китае оценили вкус российской колбасы В статье говорится, что в КНР часто говорят о «невероятно знаменитых длинных палках русской колбасы». 350

Здоровье Количество очагов коронавирусной инфекции в Подмосковье возросло до 13 С начала распространения инфекции, отметили в оперативном штабе, в Московской области зарегистрирован 3491 случай заболевания у людей, которые постоянно не зарегистрированы в Подмосковья. 1,4K

Происшествия Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.

Общество В работе Telegram произошел сбой В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. 54

Происшествия В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB. 137

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Единоборства Глава UFC рассказал о сложностях в проведении поединков с россиянами Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции перед началом турнира UFC 250 рассказал о сложностях в проведении поединков с российскими бойцами.

Армия и оружие Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. 2

Здоровье Популярный препарат избавил больных от коронавируса Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия. 330

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 535

Авто Audi RS Q8 получил 1001-сильный мотор Стандартная версия Audi RS Q8, фактически, не нуждается в улучшении технических характеристик, так как эстетичный кроссовер уже обладает 4,0-литровым твин-турбированным двигателем с восьмью цилиндрами, мощность которого равна 591 л.с. и 800 Нм. 1

Политика МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина». 18