Энергетика

РБКРБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
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Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

РБКвчера в 21:08

Косачев назвал хорошей новостью продление решения ОПЕК+ по нефти

News.ruвчера в 19:12

Мексика не будет сокращать добычу нефти с июля по декабрь

ТАССвчера в 20:13

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

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Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

РИА Новостивчера в 12:14

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфаксвчера в 13:41

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъвчера в 12:36
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В воскресенье, 7 июня, верующие отметят один из главных православных праздников – Троицу.
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В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

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Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
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Известный врач дал совет тем, кто переболел коронавирусом

Доктор Евгений Комаровский написал в инстаграме, что людям, которые переболели новой инфекцией, следует также соблюдать все меры предосторожности, держать дистанцию и мыть руки.
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Политика

Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

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Экономика

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В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
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Макгрегор заявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews 05 июня в 05:51
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
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Общество

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
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В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов

В России предложили использовать минометный запуск ракет с обычных самолетов.
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По одной из версий ученых, во время активным занятием в спортивном зале на уровне 60 процентов от максимального ритма работы сердца, организм человека может переходить в «режим сжигания жира», который идеально подходит для сброса лишнего веса.
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В Ростовской области выявлено 212 больных коронавирусом за сутки

На Дону за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено еще у 212 человек.
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В России установят единые требования безопасности для пляжей

Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих планируется установить для российских пляжей, при этом их владельцев избавят от получения разрешений на работу пляжей, достаточно будет декларации.
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Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
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Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

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На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
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Ученые из СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D

Российские палеонтологи разработали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра.
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Количество пассажиров в Москве превысило 5 млн человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».
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