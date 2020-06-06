Энергетика
РидусСтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти
На предыдущем экстренном саммите ОПЕК+ 9 апреля была достигнута договоренность о том, что десять стран ОПЕК в мае-июне сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки, а с учетом всех участников ОПЕК+ сокращение составляет 9,7 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Политика
Глава МИД Германии назвал сложными отношения с Вашингтоном
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с США сложными на фоне появления информации о планах вывести часть американских военнослужащих из ФРГ, пишет Bild am Sonntag.
Аргументы и Факты 21:44
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском 15:45
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
Motor 08:15
Наука
Искусственные эритроциты могут быть лучше настоящих
Ученые пытались разработать синтетические эритроциты, которые имитируют полезные свойства натуральных, такие как гибкость, передача кислорода и длительное время циркуляции.
Evo-rus.com 04 июня в 05:46
Общество
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия в субботу, 6 июня, приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения республики.
Известия 21:27
Футбол
Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru вчера в 06:32
Общество
Илон Маск вступился за торговцев марихуаной
Комментариями по поводу чрезмерности наказания за торговлю марихуаной в США поделился основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск 6 июня в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:44
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК вчера в 04:41
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Общество
В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости
Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Общество
Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета
В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров.
Российская газета вчера в 04:00
Общество
Мосгордума проверит декларацию спикера Алексея Шапошникова
Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова.
Дождь 04 июня в 07:49
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra 04:05
Происшествия
Пропавший в Тындинском районе рыбак нашелся
Амур.инфо 20:04
Происшествия
В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС 19:14
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 04 июня в 05:39
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Политика
Независимый журналист назвал западную прессу рупором следователей по делу MH17
Западная пресса стала рупором Совместной следственной группы (ССГ), проводящей уголовное расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, и совершенно не заинтересована в поиске правды.
ТАСС 17:57
Общество
Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня
Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
RT на русском 18:18