Энергетика

РидусРидусСтраны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти

На предыдущем экстренном саммите ОПЕК+ 9 апреля была достигнута договоренность о том, что десять стран ОПЕК в мае-июне сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки, а с учетом всех участников ОПЕК+ сокращение составляет 9,7 млн баррелей в сутки.
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Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

РБК13:13

Соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ продлено еще на месяц

Эхо Москвы16:59

ОПЕК+ продлит сделку на месяц

Коммерсантъ12:36

ОПЕК продлила тот же объем сокращения добычи нефти до конца июля

Ёлдаш10:44

Источник сообщил, что Мексика не будет продлевать сделку ОПЕК+

РИА Новости12:14

Что произошло за день: суббота, 6 июня

Интерфакс13:41

ОПЕК+ продолжит сокращать добычу рекордными темпами до конца июля

ТАСС15:57
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Глава МИД Германии назвал сложными отношения с Вашингтоном

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал отношения с США сложными на фоне появления информации о планах вывести часть американских военнослужащих из ФРГ, пишет Bild am Sonntag.
Аргументы и Факты 21:44
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МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
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В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
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Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
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Искусственные эритроциты могут быть лучше настоящих

Ученые пытались разработать синтетические эритроциты, которые имитируют полезные свойства натуральных, такие как гибкость, передача кислорода и длительное время циркуляции.
Evo-rus.com 04 июня в 05:46
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Происшествия

В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

РБК 11:21
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Общество

Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
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Общество

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
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Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
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Общество

Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Бразилия в субботу, 6 июня, приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения республики.
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером, сообщает Forbes.Роналду является первым футболистом, которому удалось заработать 1 млрд долларов.
Soccer.ru вчера в 06:32
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Обнаружены следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне

NewInform 02:20
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Общество

Илон Маск вступился за торговцев марихуаной

Комментариями по поводу чрезмерности наказания за торговлю марихуаной в США поделился основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск 6 июня в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:44
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
РБК вчера в 04:41
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Энергетика

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Общество

В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости

Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
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Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
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Общество

Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета

В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров.
Российская газета вчера в 04:00
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Общество

Мосгордума проверит декларацию спикера Алексея Шапошникова

Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов обратился в комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью деклараций с просьбой проверить данные о доходах спикера Алексея Шапошникова.
Дождь 04 июня в 07:49
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Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
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Политика

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
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Пропавший в Тындинском районе рыбак нашелся

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Происшествия

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
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Авто

JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России

Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 04 июня в 05:39
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
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Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

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Независимый журналист назвал западную прессу рупором следователей по делу MH17

Западная пресса стала рупором Совместной следственной группы (ССГ), проводящей уголовное расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, и совершенно не заинтересована в поиске правды.
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Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня

Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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