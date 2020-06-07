Энергетика

Вести.RuВести.RuСтраны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

Страны ОПЕК одобрили решение о продлении действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц было согласовано на министерской встрече ОПЕК в субботу, 6 июня.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает
 Bloomberg.
Forbesвчера в 09:03

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Нефть в спокойном течении

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Страны ОПЕК договорились продлить на месяц сокращение добычи нефти

Эхо Москвы02:04

Страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение нефтедобычи

ИА Красная Веснавчера в 13:29

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Коммерсантъвчера в 12:36

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

РИА Новостивчера в 10:19

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля

РБКвчера в 13:13
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
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МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков

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