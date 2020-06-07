с чего всё началось

Страны ОПЕК одобрили решение о продлении действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц было согласовано на министерской встрече ОПЕК в субботу, 6 июня.

Страны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц

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