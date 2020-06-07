Энергетика
Вести.RuСтраны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Страны ОПЕК одобрили решение о продлении действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц было согласовано на министерской встрече ОПЕК в субботу, 6 июня.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Культурным учреждениям разрешили выдавать ваучеры на посещение мероприятий в будущем вместо того, чтобы возвращать деньги за билеты.
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Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Происшествия
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В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Политика
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
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РИА Новости 14:59
Энергетика
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ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Экономика
Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки
Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета 05 июня в 09:32
Авто
Появились первые изображения обновленной BMW M5
Перейдя в следующий кузов G30, «пятерка» еще больше породнилась с младшей «трешкой» G20: появились новые фары с похожим рисунком светодиодных дневных ходовых огней, увеличилась «ноздри» решетки радиатора, изменился дизайн бамперов.
Автоновости дня 11:36
Происшествия
В деле о взятках в Минпромторге появился еще один фигурант
Следствие установило четвертого фигуранта уголовного дела о взятках начальника одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова.
Профиль 16:09
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В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
Общество
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
Стоимость картины составила 120 миллионов долларов (более восьми миллиардов рублей по нынешнему курсу).
Lenta.ru 12:44
Футбол
Бакаев рассказал о своём самочувствии после перенесённого коронавируса
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который переболел коронавирусной инфекцией, рассказал о подготовке к возобновлению сезона.
RT на русском 15:48
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Обнаружена экзопланета, похожая на Землю
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Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru 01:39
Политика
В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов
Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Политика
В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы
Профиль вчера в 07:37
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Другие же написали, что лучше бы они купили маски малоимущим, а не себе одной за 350 тыс. рублей.
RuNews24.ru 02:50
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В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
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Украинец под Киевом устроил массовое убийство
Московский Комсомолец 15:59
Футбол
Егор Сорокин: Не жалею, что отказал «Зениту»
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, почему отказался переходить в «Зенит» из «Рубина» зимой 2019 года.
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Трамп приказал вывести Нацгвардию из Вашингтона
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Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
Средняя зарплата по всем регионам России за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей.
Известия 05:09
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Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
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Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22