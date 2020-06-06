Энергетика
РИА НовостиСтраны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
Интерфаксвчера в 18:42
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Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ 07:11
Футбол
«Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч
Московские футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» 7 июня проведут товарищеский матч в Черкизове.
RT на русском 09:11
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор назвал причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за жары в 37 градусов в предгорной зоне, сообщает администрация города.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru вчера в 02:40
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Авто
Конкурента БелАЗа готовит КамАЗ
Автомобиль с полной массой почти 87 тонн и максимальной грузоподъемностью до 60 тонн позиционируется производителем как прямой конкурент БелАЗа.
Новые автомобили 01:11
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий ЧП в Норильске
Ридус вчера в 14:21
Общество
Гидрометцентр сообщил, каким будет лето в России
Летом в России ожидается переменчивая погода: жаркие дни будут сменяться дождливыми.
ИА Красная Весна вчера в 14:03
Происшествия
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке
По меньшей мере два человека погибли, еще трое ранены в результате стрельбы в субботу вечером в эстонском городе Лихула на автозаправочной станции.
ТАСС 05:40
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Армия и оружие
На Балтике начались военные учения НАТО
В воскресенье, 7 июня, в Балтийском море стартовали ежегодные международные учения Baltops, в которых участвуют представители 19 стран НАТО.
Профиль 08:24
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия
Дознавательница из Уфы поделилась подробностями скандальной вечеринки
Вечерняя Москва 06:29
Происшествия
В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции
РИА Новости 08:08
Политика
Германия допустила введение штрафных пошлин на газ США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ США. Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Моя Москва.онлайн 05 июня в 09:51
Космос
«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора
Ловушка позволяет очищать околоземную орбиту в том числе и от крупногабаритного мусора — отработавших космических аппаратов, ступеней ракет, разгонных блоков.
РБК вчера в 22:06
Киберспорт
Virtus.pro оштрафует iLTW за недопустимое поведение в матче
Организация Virtus.pro принесла официальные извинения Стиву Excalibur Йе за поведение Игоря iLTW Филатова в рейтинговом матче по Dota 2. Клуб оштрафует Филатова, а также предпримет меры, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем.
CyberSport.ru вчера в 05:35
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Экономика
В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов, учрежденный Генассамблеей ООН для привлечения внимания к проблемам здорового питания населения и качеству производимых товаров.
ТАСС 01:10