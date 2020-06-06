Энергетика
Вести.RuСтраны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Страны ОПЕК одобрили решение о продлении действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц было согласовано на министерской встрече ОПЕК в субботу, 6 июня.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
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Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
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Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
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Lenta.ru 04:00
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Интерфакс 03:37
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Магазины сокращают свои расходы за счет таможни: предлагаемые небольшими ритейлерами устройства не растаможены при ввозе в РФ, при этом пользователи не почувствуют разницы: на смартфоны распространяется стандартная гарантия сроком в 1 год с момента активации.
Деловое.ТВ 07:52
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Orengrad.ru вчера в 23:00
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Катастрофа каждый день. Почему 10 миллиардов Потанина не спасут Норильск
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Новая газета 04:19
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
Общество
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РБК 07:52
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ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА
ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта.
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Интерес к фильму вырос на фоне протестов против расизма, которые проходят в США после гибели Джорджа Флойда.
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News.ru 08:19
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Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
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В 25 районах Нижегородской области за последние сутки не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.
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Владимир Путин приравнял Северный флот к военному округу
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52