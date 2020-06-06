Энергетика
Вести.RuСтраны ОПЕК продлили текущее сокращение добычи еще на месяц
Страны ОПЕК одобрили решение о продлении действующего уровня сокращения добычи нефти до конца июля. Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц было согласовано на министерской встрече ОПЕК в субботу, 6 июня.
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Шоу-бизнес
Екатерина Варнава раскрыла имя нового бойфренда
7Дней.ру 13:00
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак откликнулась песней «Убили негра» на события в США
Ксения Собчак откликнулась песней "Убили негра" на события в США Российская телеведущая странно отреагировала на смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
Экспресс газета 10:48
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Обновленный LADA Largus, чье производство «АвтоВАЗ» запустит ближе к концу 2020 года, будет существенно отличаться от предшественника.
Автоновости дня 04:49
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Религия
Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу
Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу.
Областная газета 00:00
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
Военное дело 07:24
Политика
Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США
Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие
Военные прибыли под Мурманск для восстановления железной дороги
Военнослужащие Западного военного округа прибыли к месту обрушения железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области для помощи в восстановлении сообщения, заявили в Минобороны России.
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье
Количество очагов коронавирусной инфекции в Подмосковье возросло до 13
С начала распространения инфекции, отметили в оперативном штабе, в Московской области зарегистрирован 3491 случай заболевания у людей, которые постоянно не зарегистрированы в Подмосковья.
Росбалт 03 июня в 17:17
Происшествия
Лжехирург Алена Верди впала в кому
Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ.
ВК Пресс вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru вчера в 08:14
Армия и оружие
В Польше начались учения по переброске войск США в Европу
Московский Комсомолец 04 июня в 05:19
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом
Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Футбол
Макеев: у Дзюбы и Карпина была обоюдная неприязнь
Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о взаимоотношениях Артёма Дзюбы и Валерия Карпина.
Metaratings 11:12
Общество
Смольный хочет запустить репетицию турсезона
Комитет по развитию туризма Петербурга разработал проект дорожной карты по рестарту туристической отрасли в Петербурге, рассказал «Фонтанке» Сергей Корнеев, который возглавил ведомство 2 июня.
Фонтанка.Ру 07:42
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент Владимир Путин в разговоре с главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки в регионе.
РИА Новости 13:10
Армия и оружие
Приказ «Адмиралам»: фрегаты с «Цирконами» усилят Тихоокеанский флот
Три новейших фрегата проекта 22350 отправятся в состав Тихоокеанского флота. Первым дальневосточную прописку получит «Адмирал Амелько».
Известия 04 июня в 12:21
Футбол
Валерий Карпин: «Первая тренировка прошла позитивно, но когда начнутся нагрузки повыше, радости уже не будет»
Первые тренировки всегда проходят с радостью. Вот когда пойдут нагрузки повыше, будет тяжелее и настроение будет не таким позитивным.
Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Футбол
«Бавария» установила рекорд результативности в Бундеслиге
Мюнхенская "Бавария" установила рекорд результативности в Бундеслиге. Мюнхенский клуб после 30 проведенных матчей забил 90 мячей.
Газета.Ru 13:43
Гаджеты
В компании Broadcom намекнули на задержку выхода новых iPhone
Журналисты Bloomberg полагают, что представитель Broadcom имел в виду компанию Apple, ведь ее основным продуктом уже много лет является iPhone, и именно с его продаж американский производитель получает основную прибыль.
Astera вчера в 14:02
Хоккей
Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру
Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
Нева Спорт 14:27
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Lenta.ru вчера в 13:46