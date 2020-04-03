Энергетика

Народные новостиНародные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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В Минэнерго Азербайджана назвали дату министерской встречи ОПЕК+

Говорит Москва09:52

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Коммерсантъвчера в 04:27

Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Газета.Ruвчера в 03:10

В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

РБКвчера в 03:14

Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+

Ведомостивчера в 03:12

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Интерфаксвчера в 03:26

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

ТАССвчера в 03:05
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В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
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Глава Красноярского края обратился к жителям региона

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7 канал Красноярск 08:33
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Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
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Политика Сегодня вчера в 09:21
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Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

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Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
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Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня

Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
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AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Общество

Коронавирус в России за сутки подтвердился у 582 человек

В России увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 582 человек.
MagadanMedia.ru 09:20
Армия и оружие

Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России

Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны.
Газета.Ru вчера в 09:07
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:26
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС 10:46
Здоровье

Названа опасность самоизоляции для пожилых людей

Пожилые люди, которые мало двигаются в изоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс могут вызвать обострение хронических болезней, считает израильский врач Леонид Эйдельман.
Мойка78 21:06
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Политика

Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
РБК 18:53
Армия и оружие

В Российскую армию начались поставки новейшего танка Т-90М «Прорыв»

Ранее сообщалось, что Ростех поставит новейшие танки Т-90М «Прорыв» в российскую армию в 2020 году.
ИА Красная Весна 02 апреля в 20:33
Гаджеты

Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band

Astera вчера в 16:23
Происшествия

Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Известия 20:31
Общество

В Омской области 122 компаниям разрешили работать в режим самоизоляции

Пресс-служба правительства Омской области в субботу 4 апреля обнародовала перечень системообразующих организаций региона, которым будет разрешено работать во время режима самоизоляции.
РИА Новости 16:17
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

В пожаре, который произошел в частном доме в селе Елань Свердловской области, погибли трое детей, еще двое пострадали.
Вечерняя Москва 19:55
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Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
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Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Общество

Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
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В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru 10:17
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