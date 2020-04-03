Энергетика
Народные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Эксперт оценил судьбу нефтяного рынка на фоне коронавируса: «Впереди потрясения»
Московский Комсомолец03 апреля в 11:33
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Комментарии
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