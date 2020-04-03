Энергетика

Народные новостиНародные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу в формате ОПЕК+ 9 апреля

Народные новостивчера в 13:57

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Интерфакс03 апреля в 03:09

Эксперт оценил судьбу нефтяного рынка на фоне коронавируса: «Впереди потрясения»

Московский Комсомолец03 апреля в 11:33

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Коммерсантъ03 апреля в 04:27

В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

РБК03 апреля в 03:14

В Минэнерго Азербайджана назвали дату министерской встречи ОПЕК+

Говорит Москвавчера в 09:52

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

ТАСС03 апреля в 03:05
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Общество

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Вечерняя Москва 04:01
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Происшествия

Сосед рассказал о мужчине, устроившем стрельбу в Рязанской области

РИА Новости 05:53
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Общество

За сутки в России выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 5389.
RT на русском 06:33
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Технологии

Доходы от приложений достигли рекордного уровня

По данным App Annie, пользователи потратили более 23,4 млрд долларов через магазины приложений, что является крупнейшим показателем за квартал.
Megaobzor.com 02 апреля в 18:50
Общество

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
ТАСС 00:32
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Происшествия

11-й случай заражения коронавирусом выявлен в Новосибирске

По данным оперативного штаба, в город заболевший мужчина вернулся из Москвы, за границей не был, в круг контактировавших с ранее выявленными пациентами не входил.
Родные берега (Новосибирск) 01:38
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Веневском районе Тульской области сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место ЧП сотрудникам следственно-оперативной группы.
BFM.ru 05:27
Шоу-бизнес

У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.
Peterburg2.ru вчера в 08:54
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Общество

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

Жители Московской области в период действия режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса могут на личном транспорте доехать до ближайших магазинов (продуктовых гипермаркетов).
Известия вчера в 18:30
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5,3 тыс

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 5,3 тыс. человек - оперштаб.
ТАСС 06:31
Общество

Стала известна дата утверждения списка системообразующих предприятий

«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу (10 апреля)», — сообщили РИА Новости в секретариате.
REGNUM 06:20
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

В России подтверждено уже более 5000 случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 658 случая заражения коронавирусом.
Моссовет 06:31
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
Футбол

Чемпионская заруба в Бурунди и финал Клаусуры в Никарагуа: последний футбол во время COVID-19

Sport24.ru 06:30
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