Энергетика

Народные новостиНародные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

РБК03:14

Встречу ОПЕК+ планируют провести 6 апреля

Комсомольская правда04:13

Минэнерго Азербайджана назвало дату встречи министров стран ОПЕК+

Известия03:24

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Коммерсантъ04:27

Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Газета.Ru03:10

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Интерфакс03:09

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

ТАСС03:05
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