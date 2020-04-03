Энергетика
Народные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Общество
За сутки в России зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусом
За сутки в России зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди тех граждан, которым был сделан тест.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Транспорт
РЖД отменят 53 поезда из-за коронавируса
Российские железные дороги (РЖД) отменят часть поездов дальнего следования из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Шнуров в своей песне раскритиковал Путина за продление выходных
Музыкант Сергей Шнуров в своей новой песне раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина о продлении выходных дней до конца апреля из-за распространения коронавируса.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Общество
Школы и колледжи РФ начнут дистанционное обучение с 6 апреля
Замминистра просвещения РФ рассказал, что российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение 6 апреля, сообщает ТАСС.
Гаджеты
Samsung Electronics стремится создать собственное «складное стекло»
Samsung Galaxy Z Flip Как сообщают южнокорейские источники, подразделение Samsung Electronics Mobile Division компании Samsung Electronics исследует возможность самостоятельно выпускать сгибающиеся защитные стёкла для смартфонов и других устройств.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Хоккей
«Ак Барс» ведет переговоры по новому контракту Азеведо
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что казанский клуб КХЛ намерен продлить контракт с нападающий команды Джастином Азеведо.
Происшествия
В полмиллиарда рублей оценили ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Москва, 3 апреля 2020, 11:33 — REGNUM Глава ОСК назвал сумму ущерба, причиненного авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой
1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.
Наука
В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Питтсбург, США, 3 апреля 2020, 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.
Здоровье
В Бузулуке у врача предварительно подтвержден коронавирус
Первое обследование медика дало отрицательный результат, однако при повторном анализе выяснилось, что врач все-таки является носителем коронавирусной инфекции.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о людях, предлагавших ему позвонить Путину
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал идею улететь на бой с американцем Тони Фергюсоном на частном самолете, несмотря на отмену авиасообщения с другими странами, введенное в России.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Футбол
«Арсенал» отклонил второе предложение «Ромы» по Мхитаряну
Римляне попытались приобрести Мхитаряна и второй раз, предложив немного улучшенный вариант своего изначального предложения, но получили отказ.
Здоровье
Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки описал осложнения болезни
Главврач Коммунарки рассказал о том, что вчера 39-летний пациент с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Здоровье
На Украине спрогнозировали пик эпидемии коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает «112 Украина».
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Политика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля
На брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер заявил, что обязательная самоизоляция в Челябинской области продлена до 19 апреля включительно.
Экономика
Власти доплатят операторам за вывоз мусора во время эпидемии
Какие субсидии могут получить мусорные операторы На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, которое состоялось в четверг, 2 апреля, с участием представителей Минприроды, Минфина, "Российского экологического оператора" (РЭО, куратор мусорной реформы), обсудили меры поддержки региональных операторов по вывозу отходов на время эпидемии коронавируса, сообщил РБК источник в аппарате Абрамченко.
Общество
Два новых случая коронавируса выявили в Крыму
Театры
Камаловский театр покажет спектакли текущего репертуара дистанционно
Трансляции начнутся с 8 апреля, сообщает пресс-служба театра.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.