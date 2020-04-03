Энергетика
iReactorМинэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+ 6 апреля
Встречу ОПЕК по стабилизации цен на нефть планируется провести 6 апреля, заявили в Министерстве энергетики Азербайджана. Представители ведомства дали комментарий российскому изданию РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил судьбу нефтяного рынка на фоне коронавируса: «Впереди потрясения»
Московский Комсомолец03 апреля в 11:33
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Комментарии
Общество
Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса
Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
Шоу-бизнес
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство
Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.
Общество
55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника
Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Происшествия
Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде
Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
Футбол
В УЕФА опровергли слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа
В УЕФА опровергли слова президента организации Александера Чеферина о том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов должен завершиться не позднее 3 августа.
Единоборства
В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон
В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице на Урале
В Свердловской области 6 апреля ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, а также гололед.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Общество
Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии
Врач и телеведущая Елена Малышева на личном примере в Instagram показала, как следует защищаться во время похода в магазин.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Футбол
Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию
Политика
Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу
Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Здоровье
В закрытую на карантин Эжвинскую больницу срочно ищут медиков
Напомним, после выявления первых заболевших COVID-19 городскую больницу Эжвинского района закрыли на двухнедельный карантин.
Общество
Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками
Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Футбол
Андрей Чайка: «Если государство не поможет, то в России останется три клуба»
Владелец песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка считает, что ФНЛ пострадает от приостановки сезона гораздо в меньшей степени, чем Премьер-лига и ее ведущие клубы.
Здоровье
Коронавирус «питается» хроническими заболеваниями
Председатель правления 2-й Рижской больницы Янис Петронис утверждает, что коронавирусу наиболее подвержены пенсионеры и люди с определенными хроническими заболеваниями, сообщают «Аргументы Недели».
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Происшествия
Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса
Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала о причинах разногласий с Аллой Пугачевой
Наталья Подольская рассказала о причинах появления разногласий в отношениях с Аллой Пугачевой.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.