Энергетика
Народные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Современные достижения науки дали возможность ученым разгадать загадку "красного знака", появившегося в небе над Японией 1400 лет назад.
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.