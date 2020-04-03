Энергетика

Народные новостиНародные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу в формате ОПЕК+ 9 апреля

Народные новостивчера в 13:57

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

ТАСС03 апреля в 03:05

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Коммерсантъ03 апреля в 04:27

В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

РБК03 апреля в 03:14

Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+

Ведомости03 апреля в 03:12

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Интерфакс03 апреля в 03:09

В Минэнерго Азербайджана назвали дату министерской встречи ОПЕК+

Говорит Москвавчера в 09:52
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RuNews24.ru вчера в 10:00
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В условиях режима самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 жители Московской области могут пользоваться своими автомобилями, чтобы съездить до ближайшего магазина, следует из указа губернатора Московской области Андрея Воробьева (.pdf).
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В Веневском районе Тульской области задержали мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции.
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Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
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Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
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Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
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Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru вчера в 14:51
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Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

В результате Татьяна Бакальчук снова отступила на второе место в рейтинге богатейших женщин России, освободив первую строчку для привыкшей к ней Елены Батуриной.
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Хабаровский край попросил открыть небо для застрявших в Корее туристов

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину, который является руководителем рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете.
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Как отметил Гацкан, игроки «Крыльев Советов» готовы к снижению зарплат, но не на 40%, как это было сделано в столичном «Спартаке».
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У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

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REGNUM 02:24
Общество

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 800

В Армении за сутки врачи подтвердили 52 случая заражения, что увеличивает общее число заболевших до 822, пишет Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.
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Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
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Ученые разгадали загадку «красного знака» в небе над Японией

Современные достижения науки дали возможность ученым разгадать загадку "красного знака", появившегося в небе над Японией 1400 лет назад.
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В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусом

В Москве за сутки 536 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, всего по состоянию на 5 апреля в столице зафиксировано 3893 случая.
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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

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