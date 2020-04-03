Энергетика
Народные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти
Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил судьбу нефтяного рынка на фоне коронавируса: «Впереди потрясения»
Московский Комсомолец03 апреля в 11:33
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Единоборства
Минск предложил принять бой Хабиба и Фергюсона
Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
Общество
Россияне боятся покупать овощи и фрукты из-за коронавируса
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Политика
Трамп предупредил американцев о грядущих тяжелых неделях
Предстоящие недели станут самым тяжелыми для Штатов.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Общество
Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки на территории Кемеровской области не выявлено.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Происшествия
Очевидцы: в пятиэтажке в Орехово-Зуево взорвался газ
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Как пишет ТАСС, в МЧС подтвердили взрыв и частичное обрушение жилого дома.
Общество
Собянин рассказал о мобилизации максимального числа больниц в Москве
Московские власти зарезервировали максимальное число больниц для борьбы с коронавирусом.
Общество
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Музыка
Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт
Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Авто
«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис
Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус
Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело
Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Кино
Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»
Происшествия
Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске
Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Экономика
Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года
«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
Политика
Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление
Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Политика
Пушков оценил американский рейтинг готовности стран к эпидемиям
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал индекс готовности стран мира к эпидемии.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.