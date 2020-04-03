Энергетика

Народные новостиНародные новостиСтраны ОПЕК проведут переговоры по стабилизации стоимости нефти

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Участники Организации стран по экспорту нефти (ОПЕК+) 6 апреля проведут переговоры, направленные на стабилизацию стоимости нефти, сообщило Министерство энергетики Азербайджана.
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Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу в формате ОПЕК+ 9 апреля

Народные новостивчера в 13:57

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Коммерсантъ03 апреля в 04:27

В Баку назвали дату первой встречи министров ОПЕК+ после развала сделки

РБК03 апреля в 03:14

Минэнерго Азербайджана анонсировало встречу ОПЕК+

Ведомости03 апреля в 03:12

Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля

Газета.Ru03 апреля в 03:10

Встреча министров стран ОПЕК+ состоится 6 апреля

Интерфакс03 апреля в 03:09

Источник: ОПЕК пригласит нефтяного регулятора США для участия в переговорах 6 апреля

ТАСС03 апреля в 03:42
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