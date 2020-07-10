Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки

Наука Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.

Авто Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с. 2

Здоровье Министр здравоохранения России побывал в Набережных Челнах Михаил Мурашко посетил БСМП и строящийся онкодиспансер Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил сегодня Набережные Челны. 13

Политика МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 531

Общество Попова назвала дату начала клинических испытаний вакцины «Вектора» Доклинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены, с 15 июля начнутся клинические испытания, сообщила в пятницу, 10 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1». 2

Общество В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек. 16

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 82

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом. 30