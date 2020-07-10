Энергетика
Rambler News ServiceСтраны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки
Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
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Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть, это позволит проводить в нем молитвы.
Известия 10:09
Общество
Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова
Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE».
URA.Ru 05:28
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
Технологии
Facebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру
Facebook устранил неисправности в программном обеспечении для разработчиков (Facebook SDK), которые привели к неполадкам в работе многих популярных приложений.
Газета.Ru 11:32
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 08:12
Здоровье
Министр здравоохранения России побывал в Набережных Челнах
Михаил Мурашко посетил БСМП и строящийся онкодиспансер Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил сегодня Набережные Челны.
Челнинские известия 09:57
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
Попова назвала дату начала клинических испытаний вакцины «Вектора»
Доклинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены, с 15 июля начнутся клинические испытания, сообщила в пятницу, 10 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».
Известия 14:48
Общество
В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.
Московский Комсомолец 15:01
Общество
В Петербурге в июне зафиксировали максимальную смертность за 10 лет
В Санкт-Петербурге за июнь 2020 года зарегистрирована самая высокая смертность за последнее десятилетие.
СеверИнформ 04:43
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Здоровье
В Ростове за сутки выявлено 56 случаев коронавируса
В Ростовской области за сутки подтверждено 92 случая заболевания коронавирусом. Наибольшее число выявлено в Ростове.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:00
Экономика
Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
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Шамиль Газизов: «Федун убедил меня не деньгами. Хочу бросить перчатку „Зениту“»
Как и почему Федун поменял Цорна на Газизова Покидаю «Уфу» с чистой совестью.
Спорт-Экспресс вчера в 14:45
Наука
Геологическая история Земли может быть переписана
Первые континенты сформировались на Земле около 3 млрд лет назад.
Live24 02:22
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
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Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
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Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
Инфекционист отмечает, что перед тем как пандемия ослабеет, она, скорее всего, усилится.
Evo-rus.com 01:28
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В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48