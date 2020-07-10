Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки
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Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
При полном выполнении сделки ОПЕК+ предложение нефти в мире может сократиться на 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки
Rambler News Serviceвчера в 05:21