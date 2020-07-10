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Rambler News ServiceRambler News Service

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки

Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
При полном выполнении сделки ОПЕК+ предложение нефти в мире может сократиться на 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) в 2020 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Коммерсантъвчера в 06:15
Подробнее о событии

Мировые поставки нефти рекордно упали

Lenta.ruвчера в 09:58

Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет

РБКвчера в 09:29

МЭА: новые случаи COVID делают прогноз по нефти неопределенным

ПРАЙМвчера в 05:28

Страны ОПЕК+ в июне перевыполнили сделку по сокращению добычи нефти

Газета.Ruвчера в 04:32

МЭА улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году до 7,9 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 04:08

МЭА оценило мировое падение предложения нефти в 2020 году

Коммерсантъвчера в 06:15

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки

Rambler News Serviceвчера в 05:21
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В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия17:01
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Италия из-за коронавируса запретила въезд и транзит из 13 государств

Минздрав Италии сообщает, что в страну запрещается въезд и транзитдля граждан, находившихся в течение последних двух недель в 13 государствах, из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Аргументы недели9 июля в 15:43
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Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ruвчера в 06:23
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Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ8 июля в 01:46
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Клишас призвал остановить «шапито» адвокатов по делу Ефремова

По словам Андрея Клишаса, которые приводит РБК, если Федеральная палата адвокатов не прекратит «адвокатский водевиль» по делу Михаила Ефремова, то надо поднять вопрос о том, как это сделать без ее участия.
АБН17:41
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ruвчера в 07:00
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