Энергетика
Rambler News ServiceСтраны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки
Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки
Rambler News Serviceвчера в 08:37
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Экономика
В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень
В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском вчера в 11:27
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит батарею ёмкостью 4115 мА·ч
На изображении на чехле можно заметить батарею, где указана ёмкость 4115 мА·ч, что весьма неплохо для довольно недорогого устройства.
3DNews вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия вчера в 00:46
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Происшествия
В Ставрополе пенсионерка избила пару за секс в кустах
7 новостей 02:53
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Путешествия
Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах
Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском 13 июля в 21:36
Армия и оружие
В акватории Черного моря прошли военно-морские учения
Попытку высадки условных диверсантов пресекли сторожевой корабль (скр) «Пытливый» и фрегат (фр) «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря, 14 июля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
ИА Красная Весна 02:51
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
СМИ узнали о планах дочери Пескова зарегистрировать товарный знак Visit Moscow
Компания «Сперанса ДС», принадлежащая дочери официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подала 10 июня заявку на регистрацию товарного знака Visit Moscow.
Компания 02:49
Финансы
Курс евро на Московской бирже превысил 81 рубль
Москва, 14 июля 2020, 16:45 — REGNUM Курс евро в ходе торгов во вторник, 14 июля, поднялся выше 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:45
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Энергетика
Рынок нефти продолжает снижение в предверии встречи ОПЕК+
Москва, 14 июля 2020, 12:53 — REGNUM Нефтяные котировки 14 июля немного снижаются, отойдя от максимумов лета с $43,5 к рубежу $42−42,5.за баррель марки Brent, сообщил ИА REGNUM Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade.
REGNUM вчера в 05:53
Общество
Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета вчера в 19:10
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении очередного военного объекта ВС Армении точечным ударом в товузском направлении границы.
РИА Новости 00:17
Происшествия
Квартира в жилом доме загорелась в Московском районе Петербурга
Квартира загорелась в жилом пятиэтажном доме в Московском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 02:22
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01