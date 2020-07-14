Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки

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