Энергетика
Rambler News ServiceСтраны ОПЕК сократили добычу нефти в июне на 1,9 млн баррелей в сутки
Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.
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Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Футбол
Моуринью назвал позорным решение CAS по делу «Манчестер Сити»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также на сокращение штрафа клуба с €30 млн до €10 млн.
RT на русском 09:43
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей.
ToDay News Ufa 07:58
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
РИА Новости 06:53
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о переезде
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, что собирается переехать в центр Москвы.
Lenta.ru 08:53
Политика
Парламент Ливии разрешил Египту ввести войска в страну
"Египетские вооруженные силы имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности наших двух стран".
Российская газета 02:25
Общество
Судью крайсуда Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий
В августе 2019 года председатель Краснодарского крайсуда Алексей Шипилов изменил составы судей по специализациям, отстранив Хахалеву от ведения процессов.
Югополис вчера в 06:28
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Футбол
В «Спартаке» создан тренерский совет по вопросам молодежного футбола
Первым решением Шамиля Газизова на посту генерального директора московского "Спартака" стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости 08:57
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» были заинтересованы в покупке доли в «Сочи»
Представители компании City Football Group (CFG), владеющей английским «Манчестер Сити», были заинтересованы в покупке части акций футбольного клуба «Сочи».
Sport24.ru 08:33
Футбол
В Румынии не забили пенальти с трёх попыток. Вратарь отбил два удара и был удалён с поля
Чемпионат 03:07
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Культура
Тест RT на знание русской литературы
Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю и главные произведения русской литературы.
RT на русском вчера в 05:10
Происшествия
Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку
Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета вчера в 03:13