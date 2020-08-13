Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле на 1,2 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле 2020 года на 1,24 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем июня текущего года — до 23,75 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
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