с чего всё началось

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле 2020 года на 1,24 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем июня текущего года — до 23,75 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле на 1,2 млн баррелей в сутки

Общество Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку. 2,3K

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах Минск, 14 августа 2020, 08:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в последнюю неделю, заявила спикер Совета республики Наталья Кочанова. 692

Единоборства Хабиб назвал дату поединка против Гэтжи Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против Джастина Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби.

Политика МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране «Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения»,— говорится в сообщении. 68

Политика США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Футбол «Арсенал» победит «Уфу» во втором туре РПЛ 14 августа Матч второго тура РПЛ «Арсенал» - «Уфа» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах.

Общество Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года. 121

Политика Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства. 207

Авто Рассекречен модельный ряд Subaru до 2024 года В Сети рассекретили данные о новинках, которые пополнят модельный ряд Subaru до 2024 года.

Происшествия В Уфе в результате массового ДТП погибли три человека Уфа, 14 августа 2020, 08:22 — REGNUM Три человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в результате дорожной аварии с участием нескольких автомобилей в Уфе. 49

Политика Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru. 380

Технологии Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple Маунтин-Вью, США, 14 августа 2020, 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android. 65

Политика Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News. 380

Культура Оперный певец отказался от звания лауреата премии от Лукашенко Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии. 10