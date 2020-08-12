Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСтраны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле на 1,2 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле 2020 года на 1,24 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем июня текущего года — до 23,75 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъ12 августа в 09:11

Подробнее о событии

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Газета.Ruвчера в 12:08

Цены на нефть ускоряют снижение на опасениях за спрос

ПРАЙМвчера в 11:20

Определено будущее нефти

Lenta.ruвчера в 06:09

Котировки Brent и WTI снижаются из-за неопределенности

Росбалтвчера в 07:35

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАССвчера в 04:23

МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с

Финмаркетвчера в 04:21

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ12 августа в 09:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика

Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением.
Дни.ру 05:25
3
Общество

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК вчера в 07:17
2,3K
Политика

Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.
RT на русском 04:58
735
Политика

Лукашенко намерен выступить перед белорусами со срочным обращением

Белорусский президент Александр Лукашенко собирается выступить перед народом.
ПолитРоссия вчера в 17:11
1,7K
Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах

Минск, 14 августа 2020, 08:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в последнюю неделю, заявила спикер Совета республики Наталья Кочанова.
REGNUM 01:23
692
Футбол

ЦСКА и «Динамо» Киев поспорят за полузащитника «Лестера»

Полузащитник "Лестера" Адриен Силва может сменить клубную прописку этим летом.
Soccer.ru 04:28
Единоборства

Хабиб назвал дату поединка против Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против Джастина Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби.
Газета.Ru 04:28
Политика

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 05:25
68
Авто

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

После вступления новых требования Техрегламента Таможенного союза работники ГИБДД начали штрафовать водителей за багажники, установленные на крышах их машин.
Discover24 05:16
608
Политика

Рабочие завода МАЗ в Минске вышли на забастовку

Дождь вчера в 08:30
2,7K
Политика

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс вчера в 05:17
Футбол

«Арсенал» победит «Уфу» во втором туре РПЛ 14 августа

Матч второго тура РПЛ «Арсенал» - «Уфа» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:42
Общество

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
121
Общество

Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах

Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.
РИА Новости 03:31
1,6K
Политика

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК 04:17
207
Происшествия

Рэпера Картрайта могли отравить перед смертью

Neva.Today 04:45
3
Политика

Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 19:15
206
Авто

Рассекречен модельный ряд Subaru до 2024 года

В Сети рассекретили данные о новинках, которые пополнят модельный ряд Subaru до 2024 года.
Picsnews.net 04:13
Общество

«Улучшения нет»: в Петербурге не откроют фуд-корты и кино

Санкт-Петербург, 14 августа 2020, 09:52 — REGNUM В Петербурге не собираются открывать фуд-корты в торговых центрах и кинотеатры из-за продолжения пандемии коронавируса.
REGNUM 02:52
67
Происшествия

ФСИН обратилась в прокуратуру из-за побоев у фигуранта дела Фургала

Москва, 14 августа 2020, 12:03 — REGNUM Прокуратура выяснит обстоятельства получения побоев фигурантом дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андреем Кареповым.
REGNUM 05:03
7
Общество

Минздрав анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса

Минздрав анонсировал публикацию данных об исследованиях вакцины от COVID-19.
Национальная служба новостей 04:09
3
Происшествия

В Уфе в результате массового ДТП погибли три человека

Уфа, 14 августа 2020, 08:22 — REGNUM Три человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в результате дорожной аварии с участием нескольких автомобилей в Уфе.
REGNUM 01:22
49
Политика

Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru.
Москва 24 02:12
380
Технологии

Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple

Маунтин-Вью, США, 14 августа 2020, 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android.
REGNUM вчера в 20:34
65
Политика

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM вчера в 23:16
380
Общество

Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом

Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию. Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
ТАСС 03:49
16
Культура

Оперный певец отказался от звания лауреата премии от Лукашенко

Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии.
Интерфакс 02:48
10
Футбол

Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей матча «Спартак» - «Сочи»

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов заявил, что руководство телеканала не стало наказывать его за критику судейства в матче первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2).
Газета.Ru 04:13
Культура

Раскрыта причина смерти актера из фильма «Битва за Севастополь»

Lenta.ru вчера в 19:03
6
Происшествия

На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Российская газета 02:28
276
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное