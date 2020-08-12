Энергетика
Rambler News ServiceСтраны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле на 1,2 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле 2020 года на 1,24 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем июня текущего года — до 23,75 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf).Коммерсантъ12 августа в 09:11
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Политика
Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением.
Дни.ру 05:25
Общество
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБК вчера в 07:17
Политика
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал призывы устраивать забастовки в Белоруссии, подчеркнув, что трудовые коллективы являются основой страны.
RT на русском 04:58
Политика
Лукашенко намерен выступить перед белорусами со срочным обращением
Белорусский президент Александр Лукашенко собирается выступить перед народом.
ПолитРоссия вчера в 17:11
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями на протестах
Минск, 14 августа 2020, 08:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в последнюю неделю, заявила спикер Совета республики Наталья Кочанова.
REGNUM 01:23
Футбол
ЦСКА и «Динамо» Киев поспорят за полузащитника «Лестера»
Полузащитник "Лестера" Адриен Силва может сменить клубную прописку этим летом.
Soccer.ru 04:28
Единоборства
Хабиб назвал дату поединка против Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его поединок против Джастина Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби.
Газета.Ru 04:28
Политика
МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране
«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 05:25
Авто
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
После вступления новых требования Техрегламента Таможенного союза работники ГИБДД начали штрафовать водителей за багажники, установленные на крышах их машин.
Discover24 05:16
Политика
Рабочие завода МАЗ в Минске вышли на забастовку
Дождь вчера в 08:30
Политика
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд
Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс вчера в 05:17
Футбол
«Арсенал» победит «Уфу» во втором туре РПЛ 14 августа
Матч второго тура РПЛ «Арсенал» - «Уфа» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:42
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
Общество
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах на дебетовые карты.
РИА Новости 03:31
Политика
Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК 04:17
Происшествия
Рэпера Картрайта могли отравить перед смертью
Neva.Today 04:45
Политика
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 19:15
Авто
Рассекречен модельный ряд Subaru до 2024 года
В Сети рассекретили данные о новинках, которые пополнят модельный ряд Subaru до 2024 года.
Picsnews.net 04:13
Общество
«Улучшения нет»: в Петербурге не откроют фуд-корты и кино
Санкт-Петербург, 14 августа 2020, 09:52 — REGNUM В Петербурге не собираются открывать фуд-корты в торговых центрах и кинотеатры из-за продолжения пандемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Происшествия
ФСИН обратилась в прокуратуру из-за побоев у фигуранта дела Фургала
Москва, 14 августа 2020, 12:03 — REGNUM Прокуратура выяснит обстоятельства получения побоев фигурантом дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андреем Кареповым.
REGNUM 05:03
Общество
Минздрав анонсировал публикацию исследований вакцины от коронавируса
Минздрав анонсировал публикацию данных об исследованиях вакцины от COVID-19.
Национальная служба новостей 04:09
Происшествия
В Уфе в результате массового ДТП погибли три человека
Уфа, 14 августа 2020, 08:22 — REGNUM Три человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в результате дорожной аварии с участием нескольких автомобилей в Уфе.
REGNUM 01:22
Политика
Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru.
Москва 24 02:12
Технологии
Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple
Маунтин-Вью, США, 14 августа 2020, 03:34 — REGNUM Google вслед за Apple удалила многопользовательскую игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android.
REGNUM вчера в 20:34
Политика
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM вчера в 23:16
Общество
Глава МИД Чехии не комментирует инцидент с российским дипломатом
Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию. Реакцию российского посольства в Чехии ТАСС пока получить не удалось.
ТАСС 03:49
Культура
Оперный певец отказался от звания лауреата премии от Лукашенко
Солист Большого театра Белоруссии Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии.
Интерфакс 02:48
Футбол
Комментатор Шмурнов избежал санкций за критику судей матча «Спартак» - «Сочи»
Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов заявил, что руководство телеканала не стало наказывать его за критику судейства в матче первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи" (2:2).
Газета.Ru 04:13
Культура
Раскрыта причина смерти актера из фильма «Битва за Севастополь»
Lenta.ru вчера в 19:03
Происшествия
На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД
Российская газета 02:28