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Газета.Ru
Газета.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Падение спроса на нефть в этом году окажется сильнее, чем предполагалось ранее, пишет МЭА в своем очередном ежемесячном отчете. Если в июне агентство предполагало, что эта цифра составит 7,9 млн баррелей в сутки, то новый прогноз - 8,1 млн баррелей.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
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Газета.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Газета.Ru12:08
ПРАЙМ

Цены на нефть ускоряют снижение на опасениях за спрос

ПРАЙМ11:20
Lenta.ru

Определено будущее нефти

Lenta.ru06:09
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК начала дешеветь

Росбалт10:45
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАСС04:23
Финмаркет

МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с

Финмаркет04:21
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ru10:53
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ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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РБК23:59
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

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Lenta.ru10:21
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Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

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