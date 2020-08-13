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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,4 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,31 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъ12 августа в 09:11
Подробнее о событии
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАССвчера в 04:23
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК начала дешеветь

Росбалтвчера в 10:45
Lenta.ru

Определено будущее нефти

Lenta.ruвчера в 06:09
Газета.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Газета.Ruвчера в 12:08
Финмаркет

МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с

Финмаркетвчера в 04:21
ПРАЙМ

МЭА ждет рекордного падения добычи нефти в США по итогам года

ПРАЙМвчера в 04:57
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ12 августа в 09:11

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Первая вакцина против коронавируса зарегистрирована в России

11 августа Министерство здравоохранения РФ выдало регистрационное удостоверение на вакцину против коронавируса, разработанную работниками научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Evo-rus.com01:43
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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ruвчера в 03:24
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

Художники Никита Орлов и Иван Десятниченко считают, что будущая Lada Vesta могла бы получить более агрессивный дизайн, который придадут новые бампера, иная решетка радиатора с оригинальным рисунком, а также узкие рефлекторные фары и светодиодные задние фонари.
SpeedMe00:55
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