МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Народные новости 17

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,4 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,31 млн баррелей в сутки.