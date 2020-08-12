Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июне на 979 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле 2020 года на 979 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем июня текущего года — до 23,172 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.