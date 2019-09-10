Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

ОПЕК в февральском докладе понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,24 млн баррелей. Это объясняется замедлением экономического роста в странах американского континента, Европы и Ближнего Востока.
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Мировая нужда в нефти пошла на спад

Lenta.ruвчера в 11:39

Источник: страны ОПЕК+ в августе выполнили сделку о сокращении нефтедобычи на 136%

ТАСС13:06

Нигерия в ближайшее время планирует начать соблюдать сделку ОПЕК+

Агентство нефтегазовой информациивчера в 23:37

Нефть растёт на фоне сигналов со стороны ОПЕК

Profinance.ruвчера в 08:45

Страны ОПЕК в августе перевыполнили Венское соглашение

News.ru08:06

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть

Российская газета08:06

ОПЕК чуть повысила на этот год оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК

Финмаркет06:31
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика

Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Происшествия

Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей

Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия

В Армении скончался российский военнослужащий

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Гаджеты

Цены на старые iPhone резко упали в России

Цены на старые модели смартфонов от американской корпорации Apple после презентации iPhone 11 резко упали в России.
ФАН 13:08
Путешествия

Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции

В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Здоровье

В Минздраве заявили о снижении употребления алкоголя в России

По словам замглавы Минздрава, государство последовательно предпринимает меры, направленные на снижение потребления алкоголя, которые приносят реальный эффект.
Известия 10:57
Происшествия

В центре Москвы горит здание Минюста

В центре Москвы горит здание одного из подразделений Минюста России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП

Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Экономика

План действий по разгону экономики внесли в правительство

Министерство экономического развития внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Экономика

Ростуризм надеется на пятикратный рост туриндустрии к 2035 году

Пятикратное увеличение объема туристической индустрии в России к 2035 году является целью для Ростуризма.
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Единоборства

Хабибу рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, Порье — месяц

Чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову рекомендовано не заниматься спортом 7 дней, его сопернику Дастину Порье — месяц.
Спорт-Экспресс 12:40
Политика

«Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
RT на русском 13:27
Космос

Робота Федора больше не отправят в космос

Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Армия и оружие

ВВС Израиля обстреляли 15 военных объектов ХАМАС

Авианалет по 15 военным объектам ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа совершили израильские ВВС за совершенный ранее ракетный обстрел городов Ашкод и Ашкелон, 11 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу Израиля.
Красная весна вчера в 21:52
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер, которого тайно привезли в клинику в Париже, находится в сознании.
Российская газета 06:22
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Футбол

Селадес официально стал новым главным тренером «Валенсии»

Альберт Селадес официально стал новым главным тренером испанской «Валенсии».
Нева Спорт 11:54
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика

Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине

Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service 09 сентября в 08:46
Политика

Основателю «Царьграда» Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию

Власти Болгарии закрыли на 10 лет въезд в страну российскому бизнесмену, главе совета директоров ГК "Царьград" Константину Малофееву.
Московский Комсомолец 11:44
Происшествия

Экс-замглавы ОМВД «Лефортово» приговорили к 8 годам тюрьмы

Лефортовский суд Москвы вынес решение по делу бывшего заместителя начальника отдела МВД России по району Лефортово, главы следственного отделения Анзора Шулая.
РБК 12:33
Политика

Будущий зампред ЕК выступила против «Северного потока – 2»

Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер заявила, что она против «Северного потока – 2».
Взгляд.ру 10:30
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Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма

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Леонид Якубович вернулся с отпуска и передвигается в инвалидном кресле

Газета Кемерова 12:02
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

В МИД РФ обратили внимание на паузу с денонсацией соглашений и дальнейшие действия Киева покажут в какую сторону изменятся отношения двух стран, пишет Лента.ру.
Русская Планета 03:57
Технологии

Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту

На железнодорожной части Крымского моста начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Телеканал 360° 04:40
Музыка

Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
РИА Новости 08:34
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