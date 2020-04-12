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Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 48

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Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K