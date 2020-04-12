Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи

Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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Аналитик прокомментировал соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти

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Что происходит с нефтью: в мире - новое соглашение ОПЕК+, а Беларусь получит российскую, норвежскую и азербайджанскую нефть

КП - Беларусьвчера в 10:30
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