Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Комментарии
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников
Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
REGNUM 08:57
Общество
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
Экономика
ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Происшествия
В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом
Российская газета 05:43
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru вчера в 08:36
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Политика
Песков рассказал о здоровье Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин чувствует себя нормально, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:40
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже
Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses 04:26
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом.
РБК 00:23
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Общество
Открыта вакансия на должность председателя Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Мосгорсуда, сообщает Интерфакс.
Эхо Москвы 07:00
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Армия и оружие
Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом
Вести.Ru вчера в 18:35
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Гаджеты
MindFactory: в первом квартале лидерами продаж были GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
Популярный немецкий интернет-магазин MindFactory открыто публикует статистику по локальному рынку не только для центральных процессоров, но и для видеокарт.
3DNews 05:03
Религия
Верующим разрешили освящать пасхальные куличи дома
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома, — говорится в сообщении.
News.ru 03:43