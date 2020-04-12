Энергетика
RT на русскомСтраны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
Читать в источнике
Оценить486
Подробнее о событии
Показать все источники
Леонид Федун о сделке ОПЕК+: Цены на нефть пойдут вверх не раньше конца мая
Комсомольская правдавчера в 13:57
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 01:54, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
Эксперт сравнил российский танк Т-90М «Прорыв» с зарубежными аналогами
Военное дело 00:49
Общество
Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса
Альтштейн надеется, что к концу 2020 или в начале 2021 года будут созданы кандидатные вакцины.
RT на русском вчера в 22:05
Экономика
Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции
На второй неделе после введения режима самоизоляции и других ограничений российский малый бизнес показал признаки оживления.
РБК 00:00
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
«Аэрофлот» повторно сократил количество внутренних рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" повторно сократила количество внутренних рейсов, следует из данных на сайте перевозчика.
ТАСС вчера в 20:02
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Общество
Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт
Лукашенко призвал белорусов «даже не переживать», пообещав, что в стране никто от коронавируса не умрёт.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском вчера в 09:34
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
Космос
Россия решила создать научную базу на Луне в 2025 году
Россия решила запустить посадочную станцию на Луну в августе 2025 года.
VSE42.RU вчера в 23:19
Футбол
Малафеев: Петржела искал возможности убрать меня из ворот «Зенита»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что экс-тренер команды Властимил Петржела не доверял ему место первого номера.
RT на русском вчера в 16:54
Политика
Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу
Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru 12 апреля в 13:06
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
Общество
В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 12 апреля в 20:37
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Армия и оружие
КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в направлении Японского моря.
Известия 01:37
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Энергетика
В США прогнозируют падение добычи сланцевой нефти в мае
Падение добычи сланцевой нефти в США в мае 2020 года по отношению к апрелю составит 183 тыс. баррелей, до 8,526 млн баррелей в сутки (б/с).
ТАСС вчера в 16:41
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье
Радий Хабиров обсудил тяжелую ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе
Радий Хабиров вышел в эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», где на телеканале «Россия 1» обсудил ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе.
ToDay News Ufa 00:35
Кино
На канале «Россия» начинается показ сериала «Зулейха открывает глаза»
С 13 апреля на телеканале Россия 1 стартует показ сериала «Зулейха открывает глаза». Зрители смогут увидеть его по будням, в 21.00.
Kazanfirst.ru вчера в 00:41
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 12 апреля в 11:28
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 12 апреля в 11:47