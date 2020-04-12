Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

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Общество В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели. 436

Общество «Аэрофлот» повторно сократил количество внутренних рейсов Авиакомпания "Аэрофлот" повторно сократила количество внутренних рейсов, следует из данных на сайте перевозчика.

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 197

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Общество «Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников. 96

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