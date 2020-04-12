с чего всё началось

Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.

Происшествия В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребенком подверглась травле Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком. 13

Общество В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции. 221

Здоровье В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента). 11

Энергетика Регионы Канады решат, сокращать ли объемы добычи нефти Оттава, 13 апреля 2020, 07:37 — REGNUM Канада не брала на себя обязательств по сокращению объемов добычи и производства нефти, так как соответствующее решение должны принимать главы регионов страны, передает телеканал CBC News со ссылкой на осведомленный источник в правительстве.

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,8K

Наука В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. 193

Транспорт «Ъ» изучил, как устроена система цифровых пропусков и что грозит нарушителям Указ Сергея Собянина №43-УМ вводит в городе с 15 апреля пропускную систему электронных кодов для поездок на личном автомобиле, в такси и в общественном транспорте (включая метрополитен и пригородные электрички).

Общество Мошенники рассылают SMS о штрафах за нарушение режима самоизоляции Горожан предупреждают, что в социальных сетях появилась информация о SMS-сообщениях про выявленные факты нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф, которые стали поступать горожанам. 14

Шоу-бизнес Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru. 644

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 3,1K

Происшествия В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону. 19

Общество В России стабилизировались цены на имбирь Напомним, 6 апреля ФАС сообщала о росте цены на лимоны и имбирь на российском рынке. 244

Здоровье Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных. 318

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,7K

Футбол ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.

Общество Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.

Религия У православных началась Страстная неделя У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 1K