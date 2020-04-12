Энергетика
КоммерсантъОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны снизят производство на 9,7 млн б/с Страны ОПЕК+ наконец согласовали новую сделку о сокращении добычи. Ее итоговый размер составит 9,7 млн баррелей в сутки (б/с), то есть чуть меньше, чем предполагалось изначально.
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с чего всё началось
«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.РБКвчера в 14:16
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Комментарии
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Происшествия
В Усть-Куте семья с больным коронавирусом ребенком подверглась травле
Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
Твой Иркутск 00:26
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Общество
В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков
Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ Казань вчера в 10:15
Здоровье
В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
Энергетика
Регионы Канады решат, сокращать ли объемы добычи нефти
Оттава, 13 апреля 2020, 07:37 — REGNUM Канада не брала на себя обязательств по сокращению объемов добычи и производства нефти, так как соответствующее решение должны принимать главы регионов страны, передает телеканал CBC News со ссылкой на осведомленный источник в правительстве.
REGNUM 00:37
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Транспорт
«Ъ» изучил, как устроена система цифровых пропусков и что грозит нарушителям
Указ Сергея Собянина №43-УМ вводит в городе с 15 апреля пропускную систему электронных кодов для поездок на личном автомобиле, в такси и в общественном транспорте (включая метрополитен и пригородные электрички).
Коммерсантъ вчера в 18:22
Общество
Мошенники рассылают SMS о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Горожан предупреждают, что в социальных сетях появилась информация о SMS-сообщениях про выявленные факты нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф, которые стали поступать горожанам.
Molnet.ru вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось
Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru.
МР7.ру вчера в 08:44
Здоровье
В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
В России стабилизировались цены на имбирь
Напомним, 6 апреля ФАС сообщала о росте цены на лимоны и имбирь на российском рынке.
ИА Красная Весна вчера в 07:03
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 11 апреля в 08:25
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Футбол
ФИФА: клубы не смогут включать в заявку новых футболистов 1 июля
Юридический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Эмилио Гарсия Сильверо заявил, что футболисты, чьи контракты и арендные соглашения истекают 30 июня, смогут покинуть клубы после этой даты, но не будут иметь возможности сразу заявиться за новые команды.
ТАСС Спорт вчера в 14:39
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
The Bell: главред «Ведомостей» снял с сайта колонку с критикой Сечина
Сооснователь журнала «Эксперт» Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта.
Дождь вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram
Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
Peopletalk вчера в 03:14
Общество
Туристы из Таиланда вернулись в Красноярск
ДЕЛА.ru вчера в 21:40
Общество
Некоторым сахалинским предпринимателям разрешат работать с 20 апреля
Алгоритм единый для всех предпринимателей и юридических лиц, которым будет разрешено работать в этих непростых условиях.
АСТВ вчера в 22:26
Религия
У православных началась Страстная неделя
У православных 13 апреля начинается Страстная седмица (Страстная неделя).
МИР 24 00:01
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
В трейлере показан поединок Сони Блейд и ее воспоминания о службе в армии. После выхода прошлого ролика мультфильм получил рейтинг R.
Inc-news.ru вчера в 15:52
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 апреля.
Lenta.ru 00:50