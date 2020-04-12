с чего всё началось

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Общество Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции. 2,9K

Происшествия Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 93

Политика Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики В МИД РФ сообщение Госдепартамента без указания имени Гагарина назвали дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды. 836

Финансы Внешний долг России снизился на 8,3% Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ. 2

Энергетика Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля. 1

Экономика Реальные доходы россиян снизятся из-за коронавируса на 17,5% Эксперты ожидают, что реальные располагаемые доходы жителей страны могут снизиться на 17,5%. Это связано с тем, что экономика России во II квартале 2020 года может упасть из-за введённого режима самоизоляции и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ. 1,3K

Здоровье В Серпухове медики отказываются работать с коронавирусными больными В своем обращении к серпуховичам главврач больницы Павел Звенигородский заявил, что инфекционный стационар, ставший коронавирусным корпусом, полностью обеспечен этими самыми средствами. 24

Экономика Приток иностранных инвестиций в Россию остановился Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. 11

Экономика Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев. 44

Авто Haval анонсировал продажи внедорожника Haval H5 Марка Haval сообщила о подготовке к началу продаж рамного внедорожника Haval H5. Автомобиль собирают на заводе компании в Тульской области. 43