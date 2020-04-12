Энергетика

RT на русскомRT на русскомСтраны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
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«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил
 в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.
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