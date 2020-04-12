с чего всё началось

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Финансы Внешний долг России снизился на 8,3% Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ. 2

Политика Владимир Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Сегодня Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. 93

Общество Москвичи не справились с получением пропуска по СМС В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону. 5

Здоровье Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе. 2

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,9K

Политика ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».

Здоровье Мясников: Врачи не могут остановить распространение эпидемии Главврач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил особенности ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России, а также пояснил, кто может, на его взгляд, остановить эпидемию. 2,1K

Транспорт Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Жители Подмосковья получают пропуск через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 8-800-550-50-30, или с помощью СМС на номер 0250.

Общество Названы наиболее востребованные профессии после пандемии В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут. 3

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Происшествия В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник. 13

Политика В России разработали препарат от коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля. 244

Шоу-бизнес Настасья Самбурская опубликовала «фотографию с мужем и ребенком» Актриса Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram фотографию с мужчиной и ребенком, в подписи которой поздравила с Днем космонавтики от себя и своей семьи.

Общество У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус Проведенные тесты у сотрудника дома для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области подтвердили коронавирус. 876