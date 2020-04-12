Энергетика
RT на русскомСтраны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
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с чего всё началось
«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.РБКвчера в 14:16
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Reuters: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки
Телеканал RTVI09 апреля в 18:41
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