Энергетика

RT на русскомRT на русскомСтраны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
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«Мы объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн барр. нефти в сутки со стороны членов ОПЕК+ с 1 мая 2020 года», — сообщил
 в Twitter министр энергетики Кувейта Халид аль-Фадыль.
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Телеканал RTVI09 апреля в 18:41
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Комментарии

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Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
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В МВД назвали самые криминальные регионы России

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Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

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Вестник 02:25
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Общество

Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
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Общество

Жителям Красноярского края дали больше свободы в самоизоляции

Жителям Красноярского края разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе, 13 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Миллионы россиян посмотрели онлайн-концерт Little Big

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Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
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Общество

Лукашенко пообещал, что в Белоруссии «никто от коронавируса не умрет»

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В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом

Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник.
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Общество

Пик коронавируса в России спрогнозировал академик РАН

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Происшествия

На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом

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На продажу выставлен седан BMW E30 1986 года без пробега

На британском рынке появилось предложение о продаже уникального седана BMW 325iX, выпущенного в 1986 году.
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Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.
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Общество

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
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Общество

Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска

«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
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Коронавирус бьет по легким сильнее, чем атипичная пневмония

Новый коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, поражает легкие значительно сильнее, чем вирус, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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