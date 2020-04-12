с чего всё началось

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Общество Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Гаджеты Стало известно, каким будет новый iPhone 12 Как пишет Bloomberg, в ходе осенней презентации будут показаны целых четыре смартфона. iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. 20

Происшествия Украинские спасатели продолжают тушить пожар в чернобыльской зоне Спасатели продолжают тушить пожар на территории трёх лесничеств в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. 3

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.

Здоровье В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики. 7

Общество В МВД назвали самые криминальные регионы России Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. 127

Политика Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой. 359

Общество Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации. 29

Общество Жителям Красноярского края дали больше свободы в самоизоляции Жителям Красноярского края разрешат гулять с детьми и заниматься спортом на свежем воздухе, 13 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства. 40

Общество В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека. 8

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике. 4

Общество Лукашенко пообещал, что в Белоруссии «никто от коронавируса не умрет» По данным на 13 апреля, в Белоруссии число зараженных коронавирусом составляет 2919 человек, скончались за время пандемии 29 жителей страны.

Происшествия В Ярославской области двое полицейских заразились коронавирусом Два сотрудника главного управления МВД по Ярославской области заболели коронавирусом, еще у одного предварительный тест показал положительный результат, сообщило правительство региона в понедельник. 8

Общество Пик коронавируса в России спрогнозировал академик РАН Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академиков РАН об окончании эпидемии коронавируса в РФ. 196

Авто На продажу выставлен седан BMW E30 1986 года без пробега На британском рынке появилось предложение о продаже уникального седана BMW 325iX, выпущенного в 1986 году.

Здоровье Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19. 113

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.

Общество Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск. 4K

Наука Коронавирус бьет по легким сильнее, чем атипичная пневмония Новый коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, поражает легкие значительно сильнее, чем вирус, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году. 10