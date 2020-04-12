Энергетика
ДождьСтраны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении нефтедобычи
Страны-участницы сделки ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, сообщает Bloomberg. На этой неделе в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.
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Общемировое сокращение нефтедобычи в мае может составить до 20 млн баррелей в сутки
Эхо Москвы12 апреля в 18:05
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 08:00, Ашберн
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