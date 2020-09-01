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Российская газета
Российская газета

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Таллин, Рига и Вильнюс намерены прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска атомной электростанции в Островце. Об этом стало известно 1 сентября из комментария министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса, на которого ссылается Delfi.В источнике
С чего всё началось
Латвия, Литва и Эстония не будут закупать электроэнергию у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС в Островце, сообщается на сайте
 Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
Коммерсантъ04:16
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Российская газета

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Российская газета05:21
ТАСС

Страны Балтии согласовали отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска БелАЭС

ТАСС05:09
Комсомольская правда

Белоруссия и Прибалтика вступили в экономическую войну: к чему это приведет

Комсомольская правдавчера в 10:47
РБК

Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска

РБК04:34
Коммерсантъ

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии

Коммерсантъ04:16
РИА Новости

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

РИА Новости03:09
Газета.Ru

Страны Балтии перестанут закупать электроэнергию у Белоруссии

Газета.Ru04:43
КП - Беларусь

Единодушно: Страны Балтии договорились не покупать энергию в Беларуси после запуска БелАЭС

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Появилась теоретическая модель существования жизни в облаках Венеры

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Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
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