Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
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Таллин, Рига и Вильнюс намерены прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска атомной электростанции в Островце. Об этом стало известно 1 сентября из комментария министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса, на которого ссылается Delfi.В источнике
С чего всё началось
Латвия, Литва и Эстония не будут закупать электроэнергию у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС в Островце, сообщается на сайте
Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
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