Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.В источнике
С чего всё началось
Страны Балтии договорились прекратить покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, сообщает
 Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.
РБК04:34
Подробнее о событии
ТАСС

Страны Балтии согласовали отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска БелАЭС

ТАСС05:09
RT на русском

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии

RT на русском04:58
Вести.Ru

Прибалтика не будет покупать энергию у Белоруссии после запуска АЭС

Вести.Ru03:13
РБК

Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска

РБК04:34
Коммерсантъ

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии

Коммерсантъ04:16
Газета.Ru

Страны Балтии перестанут закупать электроэнергию у Белоруссии

Газета.Ru04:43
РИА Новости

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

РИА Новости03:09
КП - Беларусь

Единодушно: Страны Балтии договорились не покупать энергию в Беларуси после запуска БелАЭС

КП - Беларусь04:41

«МиГ» и «Сухой» могут вместе создать истребитель шестого поколения

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года о начале работ по созданию в России истребителя шестого поколения заявил нынешний глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, в то время находившийся на посту заместителя председателя правительства РФ.
«МиГ» и «Сухой» могут вместе создать истребитель шестого поколения
REGNUM04:10
50

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
461

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
77

«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44

Онколог назвал три симптома, которые особенно опасно игнорировать

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии №1 Сеченовского университета, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин объяснил, на что нужно обратить внимание, чтобы своевременно распознать злокачественный процесс в организме или предупредить его появление.
Российская газета00:30
2

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
35

Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».
Известия05:12
27