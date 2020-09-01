Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.В источнике
С чего всё началось
Страны Балтии договорились прекратить покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, сообщает
 Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.
РБК04:34
Подробнее о событии
Российская газета

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Российская газета05:21
ТАСС

Страны Балтии согласовали отказ от закупки электричества у Белоруссии после запуска БелАЭС

ТАСС05:09
Газета.Ru

Страны Балтии перестанут закупать электроэнергию у Белоруссии

Газета.Ru04:43
RT на русском

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии

RT на русском04:58
РБК

Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска

РБК04:34
Коммерсантъ

Страны Балтии договорились не покупать электроэнергию у Белоруссии

Коммерсантъ04:16
РИА Новости

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

РИА Новости03:09
КП - Беларусь

Единодушно: Страны Балтии договорились не покупать энергию в Беларуси после запуска БелАЭС

КП - Беларусь04:41

УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»
Экономика сегоднявчера в 03:13
22

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
482

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
1,1K

В Астрахани машина провалилась под землю посреди проезжей части

ЧП случилось накануне днем на перекрестке улиц Академика Королева и Савушкина, в соцсетях одно за другим стали появляться фото и видео жуткого зрелища: автомобиль проваливается в асфальт передними колесами, спустя секунду, уходит передней частью и, еще через некоторое время погружается почти до середины корпуса.
Российская газета04:51
44