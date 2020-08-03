с чего всё началось

США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Airfinity. Это произошло несмотря на то, что действующая формула лекарства еще не создана.

Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

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