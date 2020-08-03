с чего всё началось

США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Airfinity. Это произошло несмотря на то, что действующая формула лекарства еще не создана.

Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

Происшествия На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона. 1,1K

Авто Новый Nissan Pathfinder обзаведется большим экраном в салоне Судя по свежим снимкам, в салоне Pathfinder появится мультимедиа с большим 10-дюймовым экраном, но рукоятка регулировки громкости оказалась физической, а не сенсорной. 1

Политика ВОЗ решила не давать США ценные указания по борьбе с коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет указывать США, что делать в стране во время пандемии коронавируса, сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Общество В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона. 135

Политика Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну. 284

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 78

Экономика Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. 480

Происшествия Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней. 42

Происшествия Возле жилого дома на юге Москвы загорелась газовая труба Газовая труба загорелась около жилого дома в Даниловском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 51

Общество В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК. 806

Политика Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер . 47

Политика Российские военные базы появятся в 6 странах Африки В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств. 26

Общество Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.