Коронавирус
Общественная служба новостейСтраны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Airfinity. Это произошло несмотря на то, что действующая формула лекарства еще не создана.
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с чего всё началось
США, Великобритания, Евросоюз и Япония уже обеспечили себе примерно 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую фирму Airfinity.Forbesвчера в 04:22
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Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех
Комсомольская правда02:15
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Спорт-Экспресс 09:28
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Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
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Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
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Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
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Возле жилого дома на юге Москвы загорелась газовая труба
Газовая труба загорелась около жилого дома в Даниловском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 09:47
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Вести.Ru 05:02
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
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Ведомости 02:24
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Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
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Znak.com 00:41
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Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе
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Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
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Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
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Путин поручил выделить средства для решения проблем в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин поручил до 31 августа выделить из федерального бюджета средства для решения экологических проблем в Усолье-Сибирском в Иркутской области.
Известия 07:35