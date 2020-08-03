Коронавирус
Общественная служба новостейСтраны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Япония и страны Евросоюза зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование компании Airfinity. Это произошло несмотря на то, что действующая формула лекарства еще не создана.
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с чего всё началось
США, Великобритания, Евросоюз и Япония уже обеспечили себе примерно 1,3 млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую фирму Airfinity.Forbesвчера в 04:22
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Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех
Комсомольская правда02:15
Богатейшие страны мира забронировали более 1 млрд доз вакцины от коронавируса
Секрет фирмывчера в 09:16
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